◆米大リーグ ブルージェイズ―パイレーツ（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）のスタメンを外れた。今月１７日（同１８日）の敵地・タイガース戦以来６試合のベンチスタート。昨季サイ・ヤング賞を初受賞し、今季も同賞の有力候補の怪物右腕、Ｐ・スキーンズ投手（２３）との初対決に注目が集まったが、実現はいったん“お預け”となった。

岡本は５月に入って一気に調子を上げ、１日（同２日）の敵地・ツインズ戦で２打席連発をマークするなど最初の５試合で５本塁打と勢いに乗っていた。しかし、徐々に下降線をたどり、１６日（同１７日）の敵地・タイガース戦でメジャー自己最長だった連続試合出塁が「１６」でストップ。１７日（同１８日）は休養のため欠場したが、復帰明け５試合でわずか１安打と当たりが止まっていた。

前日２２日（同２３日）の本拠地・パイレーツ戦では自己ワーストタイの１試合４三振を喫して４打数無安打。２１日（同２２日）からの５打席連続三振はメジャー移籍後ワースト。１９打席連続無安打も同ワーストと絶不調だった。カナダメディアのトーマス・ホール記者は、Ｘで試合前のシュナイダー監督の談話を紹介。岡本について「最近、前側の肩や頭が早すぎるタイミングで回転し始めている」と指揮官はフォーム上のズレを指摘。「少し（上体が）開き過ぎている。彼は舞台裏で一生懸命にその調整をしている」と述べた。