正しいスイング軌道は意外とアウトサイド・イン？男子プロが解説

杉原拓プロが、ビギナーから上級者までスピーディにボールを正確にとらえる方法を教えてくれます！

正しい円軌道は思ったよりもアウトサイド・イン！

スイング軌道はループしている

「じつは右手1本で丸く振っているときも、切り返しでループを入れています」（杉原）

杉原の本番同様に振ってもらったスイングのクラブ軌道を見ると、バックスイングはややアウトに上がり、切り返しでループして、ダウンスイングはバックスイングの軌道よりインを通り、そしてインパクト後はまたややアウトに上がっている。その軌道は”重心管理”によって、ヘッドが円から1度も外れていないところにも注目してほしい（写真上）

「多くのアマチュアは、クラブをインに引きすぎる傾向が強い。それは重心を管理せず、手先でクラブを操作しているからです。重心を動かそうとすると自然に体の捻転が入り、クラブが振れる。すると、テークバックやインパクト後はヘッドがアウト気味に上がっているように感じますが、それでOKです」

アウトからインへと、切り返しでループする円を描く

ループする理由については、「振り下ろすときは脱力して、クラブの自重にまかせる。それで振り上げた軌道よりもインへとループしていきますが、クラブがインから入ると強い力を発揮できます。自分でボールを打ちにいってしまうと、クラブは円からズレてしまいます（×写真）」

とにもかくにも、スイング中に”重心管理”で振り続ける。すると、フェースの向きや軌道が円からズレることで起こるミスショットがなくなるのだ！

フォロー後は左ヒジをたたんでフィニッシュへ

フォローをややアウトに出したあとは「左ヒジのたたみ」でクラブをタテ方向に振り上げる。体もしっかり回し切っていけば、腕やクラブがフィニッシュまで胸の前から外れない。

始動とインパクト後のクラブは外側に動いている感覚でOK

テークバック（左）インパクト後（右）

重心は手先ではなく、体の回転で動かす。それを体感できるグリップエンドをお腹につけた状態で体を回してみよう。きちんと前傾をとった体勢から体を回すと、テークバックもフォローもクラブは外側に上がっているように感じるが、これが正解、斜めに傾いた円軌道内に重心が収まったスイングになる。

いかがでしたか？ 重心管理で振りましょう！

レッスン＝杉原拓

●すぎはら・たく/1984年生まれ、京都府出身。ジュニア時代から頭角を現し、世界ジュニア選手権に出場。国内競技でもタイトルを獲得。ティーチングプロ資格取得後は、屋内外の練習場やラウンドレッスンをほぼ毎日行ない、2020年に地元京都でOliveGolfSchoolをオープンし、代表を務める。

写真＝田中宏幸