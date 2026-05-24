◇BリーグCS 決勝第1戦 琉球71―69長崎（2026年5月23日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の第1戦が行われ、琉球（ワイルドカード）が長崎（西地区1位）に71―69で競り勝ち、3季ぶり2度目の優勝に王手をかけた。琉球一筋のベテラン・岸本隆一（36）が14得点をマークするなど活躍して先勝。得意の堅守で序盤から主導権を奪い、猛攻を受けた終盤もしのいだ。プレーオフ初進出の長崎は崖っ縁から逆転頂点を狙う。

5季連続のファイナル舞台となった琉球が、試合巧者ぶりを見せつけた。ファウルゲームにもつれた終盤、司令塔の岸本が冷静にタクトを振り、FT3本を沈めるなどベテランの味を出した。出場29分24秒で14得点とけん引し「ホッとしているが、まだ何も終わっていない。次は絶対に勝たないといけない危機感が同じくらいある」と語った。

昨季終盤に左足第5中足骨を骨折し、手術を受けた。ファイナルに出場できず、チームも宇都宮に頂点を譲った。自身の無念も晴らす2度目の頂点が目前となり、琉球一筋14季目のガードは「この舞台では限られた人しかプレーできない。感謝の気持ちを持って全力でプレーしたい」と決意を新たにした。

《知的障がい者と交流戦》Bリーグの社会的責任活動であるB.Hopeとスペシャルオリンピックス日本が、エキシビションマッチを開催した＝写真。両者は18年から知的障がいがある人（アスリート）と、ない人（パートナー）でチームを結成。ユニファイドスポーツの活動を通じて共生社会の実現を目指している。出場した横浜BCの谷口光貴は「バスケットボールを通じて一つの目標に向かうのはすごくいいこと」と語り、アスリートの味岡知弥さんは「得点を決められてうれしかった」と笑顔を浮かべた。