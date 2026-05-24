「高校野球春季近畿大会、立命館宇治１１−９履正社」（２３日、わかさスタジアム京都）

立命館宇治（京都２位）が履正社（大阪１位）との乱打戦を１１−９で制し、２０１１年以来１５年ぶりに春季近畿大会で白星を挙げた。２年生で主将を務める江原雅登捕手は２安打１打点をマーク。四つの盗塁阻止も記録し、攻守で準決勝進出にを導いた。

２年生ながら主将として、捕手として頼もしい姿を見せた。２０安打を浴びながらも立命館宇治が勝利できたのは、江原の守備があったから。二回までに三つの盗塁を決められ「絶対、次刺したる」と火がついた。肩は強くないというが「フットワークでごまかしながら」と三回以降は盗塁阻止を四つ記録。打撃でも七回に適時中前打を放つなど２安打１打点をマークした。

ベンチ入りした１年夏、声の出し方や振る舞いを里井祥吾監督（４３）から評価され、主将に就任した。不安はあったというが、上級生のサポートもあり「今は指示も一発で通るし、やりやすい」と板に付いてきた。

大切にしているのは「どれだけチームを盛り上げられるか」。この日も劣勢の場面でも誰よりも声を張り上げてチームを鼓舞した。これからもプレーで、姿勢で勝利を導いていく。