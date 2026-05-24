「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

黄金ルーキー効果で４連勝！阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍合流後、チームは４戦４勝で貯金が今季初の２桁「１０」に到達した。立石は五回に先制の２点適時打。これがプロ初となる決勝打となった。三回の中前打でデビューから４戦連続安打も記録し好守も見せ、東京ドームの虎党を魅了した。

大音量の六甲おろしが鳴り響く東京ドーム。熱狂の渦のど真ん中にいたのは、またしても立石だった。しびれる接戦で勝負を決める一打。もはやルーキーとは思えない連夜の大活躍だ。

「真っすぐが強い投手だったので、くるかなと思っていた。しっかり振れたことがよかった」

均衡を破る一打だった。０−０で迎えた五回、２死二、三塁のチャンスで打席に立った。ウィットリーに２球で追い込まれたが、慌てることはなかった。最後は１５４キロの直球を捉えた。痛烈な打球は中前に弾む。先制の２点適時打は決勝点になった。大歓声の中で何度も手をたたき、喜びをあらわにした。

この日も２試合連続での１番起用。三回には２死走者なしの場面で、変化球に対応し左前打。この打席も追い込まれてからの一打で「（頭の整理は）できたと思う」と振り返った。苦戦していた右腕からチーム初安打を放った。これで球団のドラ１野手では２０１６年・高山以来のデビューから４戦連続安打を記録。連日初対戦の投手が続くが、まったく動じず立ち向かえている。その要因は打席内での落ち着きにある。

大学時代、技術面での成長はあったが、それだけでは結果が出なかった。そんな中で転機が訪れる。２年時に日本ハムなどでも活躍した高口隆行氏がコーチに就任した。

経験豊富なコーチに、さまざまなタイプの投手に対する、待ち方やイメージを相談した。もっとも言われたのが「シンプルに難しく考えすぎないこと」。しっかりと狙いを整理して、打席に向かうようになった。「技術だけじゃ難しいなと。ちょっとした感覚で全然変わると思いました」。技術、思考力と成長を続け、プロの舞台まで駆け上がってきた。

止まらない快音に、藤川監督もうなった。「背中越しで見ていて、狙い球がわかりづらい。こちらもびっくりするような打ち方をしていますね」と想像以上の打撃センスを高く評価。「１番でいい機能をしている」と絶賛した。

１９日の中日戦（倉敷）で立石がデビューを飾ってから、チームは負けなし。今季最長タイとなる４連勝で、貯金は今季初の２桁「１０」になった。試合前の声出しは連勝のため、照れながらも４試合連続で担当。「負けるよりはいいので、続けられるようにしたいです」と力を込めた。驚きの活躍を続ける虎の黄金ルーキーは、手がつけられない状態だ。

◆昨季より７試合早く到達 阪神は今季２７勝１７敗１分けとし、初めて貯金を１０とした。優勝した昨季の２桁貯金到達は５２試合目の６月１日（３０勝２０敗２分け）で、７試合も早い。なお２リーグ分立後の球団最速は、７６年の１４試合目（１１勝１敗２分け）。