「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）

これぞ“ブンブン丸”野球の神髄だ。ヤクルトは歴史的な初回の先制攻撃で主導権を握った。２連勝でリーグ首位堅守。池山監督は、「本当にみんなよく食らいついてくれたと思う。粘り強く五回、六回（まで）という勝負かなと思っていたので、僕がびっくりしているぐらいです」と朗らかに笑った。

一回２死後、怒濤（どとう）の打者８人の猛攻。内山の二塁打から３連打を浴びせ６番・増田が四球で出塁後、３者連続適時打。４０分間攻撃で一挙６点を先取した。入江の初回の球数は異例の６０球でこれも粘りに粘った証しだ。指揮官は「投げるボールがなくなるぐらいね。（増田の四球が）だいぶ効いたと思います」とナインをたたえた。

失敗を恐れずアグレッシブにスイングし犠打も多用しない。この方針を貫いているからこそ快進撃が続いている。先手必勝も重要だ。先制した試合は今季２０勝１敗と驚異的な数字で「積み上げられるように頑張っていきます」と言葉に力を込めて前を向く。

貯金は今季初めて「１１」に膨らみ、何度もトライして到達できなかった“壁”も突破した。「そこをクリアできて、ここから下がることなく。相手がいることですけど一戦一戦、また戦ってまいります」。２４日は交流戦前最後の一戦となる。チーム全員で束になり一戦必勝の心構えで挑むだけだ。