◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日 両国国技館）

霧島と若隆景が3敗で並んで千秋楽を迎えますが、この日の内容は好対照でした。

若隆景は下から入るイメージがいつもの場所よりできています。右肘に爆弾を抱えていますが、はず、おっつけを繰り出し厳しい攻めです。琴栄峰に力の差を見せつける圧勝。軽量力士の理想とする形で、お手本のような内容です。

逆に霧島は技術面で課題を露呈しました。土俵際に攻め込んだ時にもっと腰を寄せていけば良かったし、左も深く入れていかないと。最近は簡単に相手十分の体勢を許すケースも目立ちます。上を目指していくためには相手の良さを消すことも必要です。

7人に優勝の可能性が残った千秋楽。3敗の2人が条件的には有利ですが、4敗勢にもチャンスはあります。藤凌駕は左が入ると体格を生かすことが可能で、若隆景のさばき次第では一発の魅力があります。結びで霧島と対戦する宇良も藤ノ川戦は状態の良さが感じられる内容でした。横綱、大関4人不在の場所を象徴するような混戦、楽しみは多いです。（元横綱・稀勢の里）