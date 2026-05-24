ファンの強大な愛に包まれ、郷はアンコールで大号泣した。１９７１年のファンクラブ発足から５５年。ここまで歩んできた軌跡を「５５年を支えてくれたのは、まぎれもなくファンクラブの方だった。アイドルという道をいまだに歩める奇跡は、ファンの皆さんの支えがあってからこそ…」と振り返り、声を震わせながら「ＡＬＬ ＭＹ ＬＯＶＥ」を歌い上げた。

他界した母から「ファンがいたからこそ、あんたは存在できる」とたたきこまれ、スターになった今もＤＮＡに刻まれている。メモリアルイヤーは“ファン大感謝祭”とするべく、ファンクラブ会員が投票したアンケートをもとにセットリストを作成。本番では、観客が選んだリクエスト曲を即興で歌唱するなど、ファンファーストのステージが繰り広げられた。

公演前に「初日はデビューしたてのような新鮮な気持ちになれる」と語った郷は、本番で青春時代に回帰。ファンから浴びる「ひろみ〜！」という声援と完璧なペンライトさばきで、ギラギラと輝きを増した。デビュー曲「男の子女の子」から８月１日発売の最新曲「Ｉ’ｍ Ｎｅｏ Ｇ」までの２１曲を届け、初日から全力疾走。ファンとの５５年の絆を見せつけた。

ラストのＭＣでは、ファンを「宝物」と表現して「皆さんという宝物があるから、この瞬間まで郷ひろみで居続けられている」と自身という存在を再確認した。「これからも郷ひろみであり続けたい。力の限り歌い続けていきたいと思います。まだまだ続くはるかなる道を、これからも僕と一緒に歩いてください」と愛を告白すると、会場から大きな拍手がわいた。

華麗に初陣をこなした郷は、各地に感謝行脚の旅に出る。さらにツアーファイナルとして、１０月２４、２５日に東京・日本武道館公演を開催することを発表。来年に控えるレコードデビュー５５周年へとつなげるべく、めまぐるしい１年にする。