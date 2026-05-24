俳優の趣里（３５）が、テレビ朝日系７月期ドラマ「大空港〜ＧＡＴＥ２４〜」（木曜、後９・００）に主演することが２３日、分かった。趣里は約１年半ぶりのドラマ出演で、同局系連ドラ初主演となる。

巧妙化・深刻化の一途をたどる国際犯罪を水際で防ぐ空港の入管・税関を舞台に、新設された内閣官房直属のチーム「ＧＡＴＥ２４」が日本の平和と安全を守るために奮闘する痛快エンターテインメント劇。趣里は圧倒的な観察眼を持つ新任の税関職員役を演じる。

趣里にとっては初のテレ朝系連ドラ主演だが、父・水谷豊は２００２年から放送されている看板シリーズ「相棒」で主演している。趣里は「記憶に残る素晴らしいドラマを数多く生み出してこられたテレビ朝日さんとご一緒できることを、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いでした」と語った。

空港を舞台とする作品に「さまざまな人の想いや瞬間が交差する場所だと思っていて、普段利用している時も、いろいろな物語を感じることが多いので、そのスケール感も含めてワクワクしました」としつつ、「安全を守るために本当に多くの方が働いていて、その緊張感の中で成り立っている場所だと思います」と真剣な思いも。「毎週楽しみにしていただけるような作品をお届けできるよう、真摯に向き合っていきたいと思いました」と意気込みを示した。