¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Îà¥â¥ÆÃËá18ºÐ¥ä¥Þ¥ë¡¡¤Þ¤¿¿·Îø¿ÍÉâ¾å¡Ö¤³¤³¿ô¤«·î¡¢Îø°¦¤Î¥¦¥ï¥µ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Ê£¶·î£±£±Æü³«Ëë¡Ë¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë£Æ£×¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê£±£¸¡á¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤Îà¥â¥ÆÃËá¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤Ï¤Ïº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î£²»î¹ç¤ò·ç¾ì¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢£ÖÃ¥´Ô¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¿ÀÆ¸¤È¤·¤Æ°ìÌö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âà¼çÌòá¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¤ä¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥â¥Ç¥ë·ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¤ÎÇ®°¦¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤Þ¤¿¿·Îø¿Í¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥ó¥Ð¥í¥ó¡×¤Ï¡Ö¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ÈÈà¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÎø¿Í¤ÎºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥ä¥Þ¥ë¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤â¥Õ¥¡¥ó¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¥»¥Ó¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥¤¥Í¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¡££²¿Í¤Ï´Ø·¸¤ò¶ËÈë¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¥¬¥ë¥·¥¢¤È¤Î¶ËÈë°¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ô¤«·î¡¢Èà¤Ï¿ô¡¹¤ÎÎø°¦¤Î¥¦¥ï¥µ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¡£¥ä¥Þ¥ë¤¬º£²ó¤Ïà¿¿·õ¸òºÝá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ë¤¬µÙ²Ë¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¤¥Í¥¹¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤òÈò¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È£×ÇÕ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡¢¥é¥ß¥ó¤È¥¤¥Í¥¹¤¬¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸òºÝÀë¸À¤¬¤¤¤ÄÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶Àä¥â¥ÆÃË¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿ÀÆ¸¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë£×ÇÕ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂçË½¤ì¤È¤Ê¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£