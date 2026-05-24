◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

何かを持っている男だ。“まさか”の一打にスタンドがざわめく中、巨人・浅野が二塁に滑り込んだ。

今季初めて１軍に昇格し、「１番・中堅」で即先発出場。初回先頭の打席で、先発・村上の１４４キロ直球を振り抜いた打球は遊撃後方に高く上がった。しかし、遊撃手、左翼手、中堅手が譲り合い白球が３人の真ん中にポトリと落下。今季初打席で放った安打は、運が味方した二塁打だった。大歓声を浴び「やっぱりここで野球したいなと改めて思いました。満足せずに、しっかりずっと結果を残していきたい」と気を引き締めた。

チャンスが突然訪れた。１番打者に定着しつつあった平山が２２日のゲームで左太もも裏を肉離れし、離脱。同日の２軍・ハヤテ戦（静岡）で２本の適時二塁打を放つなど、ファームで３割８厘の好成績を残していた浅野が代わって昇格することが決まった。一夜明け、早朝に帰京。試合前練習で１軍に合流した。

４年目の今季、春季キャンプ序盤で右ふくらはぎを肉離れ。３月末に実戦復帰を果たし、準備してきた。「ファームと同じようなタイミングの取り方だったりとかフォームで打てたので、打撃は特に問題なかった」とうなずいた２１歳。覚醒が待たれる若武者が、チームの起爆剤となる。（臼井 恭香）