◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。今季最長となる８試合連続安打中で好調なだけに、２試合ぶりとなる９号に注目が集まる。先発マウンドには前回７回１失点の快投を見せた佐々木朗希投手（２４）がマウンドに上がる。

大谷は前日の同１戦目では、５点ビハインドの４回先頭で迎えた２打席目には、先発右腕ヘンダーソンから甘く入ったチェンジアップを巧みに右前に運び、チーム初安打で今季最長８試合連続安打をマーク。チーム唯一の得点となる犠飛など、３打数１安打の活躍を見せたが、チームは序盤５失点が響いて連勝は「２」でストップ。レギュラーシーズンの対ブルワーズ戦は９連敗となった。

佐々木は８登板で２勝３敗、防御率５・０９。前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦では、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）。試合後に「結果としては毎登板よくなっているとは思う。パフォーマンス的にもっと高いパフォーマンスを出していかないと通用しなくなるのは時間の問題だと思う」と振り返っていた。