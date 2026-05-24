「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神が４連勝で今季最多の貯金１０とした。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が五回に中前へプロ初の決勝打となる先制２点適時打を放った。先発・村上頌樹投手は３安打で今季初完投初完封となる３勝目。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−村上が完封。

「本当に素晴らしいピッチング。チームがかみ合いましたね」

−どこが良かったか。

「最近は低めにボールがキチッと収まりだしました。非常に良くなってきているので結果通りですね」

−このカードが「大事な試合」だと。勝ち越しを決めた。

「いや、もう一つですね。もう一つ勝てば。うん、明日です」

（囲み取材）

−村上は初回のピンチを乗り越えたことが大ききかった。

「そうですね。自分たちのチームの連係ミスを彼自身がカバーしたというので、乗っていってくれましたね」

−最後まで迷わず。

「いつも迷ってはいないですけど（笑）。動かなければいけない時もありますしね。でも明日、デーゲームですから。村上が１人でいってくれたのは、ブルペンのメンバーにとっても非常に大きいことになります」

−立石は九回の打席で交代。直前の左邪飛でのプレーの影響もあった。

「と言うよりは、また交流戦明けに田中（瑛）投手だったりとは対戦すればいい。嶋村もいい打者ですから。打席でいい投手の球を見て、打ってもらってというのはもちろん、チーム全体像の中の一つですね」