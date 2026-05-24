◇セ・リーグ 広島5―3中日（2026年5月23日 バンテリンドーム）

広島・森下が、ようやく負の連鎖に終止符を打った。6回7安打3失点の粘投で3勝目。ビジター球場、中日戦といずれも連敗を「9」で止めた。

「立ち上がりは良くなかった。今日は本当にチームのみんなに助けてもらいました。（連敗が止まって）よかったなと思います」

立ち上がりは苦しんだ。1点を先制してもらった直後に、4安打を集められて2失点。あっさり逆転を許すと、2回先頭では鵜飼に中越えソロを被弾した。序盤はリズムに乗れなかったが、ここから修正力を発揮した。3回は4番・細川からの中軸を3者凡退に抑えると、4回は2死二塁で村松を三直。徐々に本来の調子を取り戻し、6回まで投げて4試合ぶりのクオリティースタート（6回以上、自責3以下）を記録した。直後の7回に坂倉の適時二塁打で勝ち越しに成功したことで、森下に4月21日ヤクルト戦以来の白星が転がってきた。

打撃でも魅せた。3回先頭で大野から今季初安打となる中前打を放ち、チームの反撃ムードを盛り上げると、同点に追いついた4回にも右前打を放ち、マルチ安打を記録。投打で奮闘が光った。

「今日みたいなピッチングは、あまりよくないと思うので、次回はしっかりやりたい。チームのために腕を振れたらいいなと思います」

この日、チームトップ4勝の栗林が、右内転筋痛で登録を外れた。先発投手の台所事情も苦しくなるが、森下は穴を埋める活躍を期した。（長谷川 凡記）