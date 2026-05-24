「ファーム・西地区、阪神１−３オリックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

不測のアクシデントはあったが、堂々とデビューを飾った。公式戦初登板、初先発となった阪神ドラフト４位の早瀬（神村学園）は３回３安打無失点の好投で力を示した。

「自分の中で良いストレートが投げられた。しっかりバッターと勝負ができて良かった」

初回は２死から杉本に左前打を浴びたが、頓宮を二ゴロに抑えた。二回は２死から福永、池田に中前打を浴び、２死一、二塁のピンチを招いたが無失点に抑えた。最速は１４７キロをマークした。

三回は２者を封じた後、杉本のライナーが左手首付近を直撃した。一ゴロで三者凡退も、早瀬は打球を受けた衝撃でグラブは飛び、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。直後、マウンドへ駆けつけたトレーナーとともにベンチへ下がった。

平田２軍監督は「最後はヒヤッとしたけどな。大丈夫だったということで良かった」と軽傷を強調。投球面については「落ち着いてたね。杉本や頓宮や主力を（相手が）打席に入れている中で堂々としたピッチングじゃない？」とたたえた。

ただ本人は「最初は緊張してました」と照れ笑い。「ブルペンとか入っていくうちにだんだんワクワクというか楽しんで投げられました」と強心臓だった。前回１２日の２軍交流試合日本海Ｌ・石川戦以来の登板。「前回も腕を振れて投げられた。一つ自信になったと思います」。力強く新たな一歩を踏み出した。

◆早瀬 朔（はやせ・さく）２００７年８月３０日生まれ、兵庫県丹波市出身。１８歳。１８５センチ、７９キロ。右投げ左打ち。神村学園では２年春夏、３年夏に甲子園出場。２５年度ドラフト４位で阪神入り。