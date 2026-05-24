「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第３日」（２３日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

１７位から出たツアー屈指の飛ばし屋・出利葉（いでりは）太一郎（２５）＝フリー＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算９アンダーとして、首位と４打差の９位に浮上した。日本オープン選手権、日本ツアー選手権、日本シリーズＪＴカップに続き、史上最年少４冠のかかる蟬川泰果（２５）＝アース製薬＝は６７と伸ばし、６位。ツアー未勝利の細野勇策と、ツアー１勝の勝俣陵が通算１３アンダーでトップに並んでいる。

前週までのドライビングディスタンスが３３３・０８ヤードと、ツアートップを誇る飛ばし屋・出利葉が出だしから魅了した。１番パー５は、ラフからの２打目がグリーンオーバー。そこから寄せてバーディー発進すると、２番３７９ヤードのパー４ではグリーン右手前のバンカーまでかっ飛ばし、そこからの１３ヤードを放り込んでのイーグルだ。

さらには１５番パー４、３４７ヤード。フェアウエー中央に横たわるバンカーを越えるには２８５ヤードが必要だった。いつもの出利葉であれば難しくないが、強烈なアゲンスト。ほとんどの選手が短いクラブで手前に刻んだが、出利葉は「手前のバンカーに入ったら、もっとトレーニングをしよう」と、とてつもなく前向きな発想でドライバーを握り、グリーン手前４２ヤード地点までかっ飛ばし、バーディーをもぎ取った。

フェアウエーに置くゴルフは、持ち味を消してしまう。「ドライバーでどれだけやれるか。リミッターをどんどん外して、コースと向き合いたい。楽しみ」。ツアー本格参戦３年目のパワーヒッターが“ドライバー一本槍”で初優勝を獲りにいく。

◆出利葉太一郎（いでりは・たいちろう）２００１年５月１２日、福岡県出身。父の勧めでゴルフを始め、沖学園高から日大に進学した。大学時代にナショナルチーム入り。２３年にプロ宣言し、２４年から本格参戦。昨年９月のプロテストはトップ合格した。１８０センチ、８７キロ。