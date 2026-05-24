趣里がテレビ朝日ドラマ初主演を務める『大空港～GATE24～』が、7月期の木曜ドラマ枠で放送されることが決定した。

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本作は、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠である木曜ドラマに新たに誕生する空港エンターテインメント。日本の玄関口であり、外部からの脅威を防ぐ “最前線”でもある空港の入管と税関が舞台となる。

この10年で訪日外国人は倍以上に増加。一方、空港は入管を法務省、税関を財務省、検疫を厚生労働省や農林水産省と、それぞれ異なる省庁が管轄しており、情報も縦割りに分断されている状況。そんな厳しい状況に置かれた現場でも、悪事を働く者たちはあの手この手で境界線を突破して入国を試みてくる。さらに、密輸をはじめ、国際犯罪の手口は日々巧妙化している。そんな現代の日本が直面する問題を、各省庁から集められた「GATE24」が最前線に立ち、通すべき人・モノは通し、止めるべき人・モノは止め、日本の平和と安全を守っていく。

趣里が演じるのは、圧倒的な観察眼を持つ新任の税関職員・森万智。「GATE24」が初めての現場ながら、その鋭い観察力でモノが発するわずかなヒントを拾い上げ、真実へと導き出す異能の持ち主。その卓越したモノから真実を見抜く力に加え、なんと世界の文化や習慣、物品などにも精通しており、ユニットメンバーもその博識ぶりにはたびたび驚かされている。一方、対象が“人”となると話は別で、表情の変化や言葉の真意も気づかず、そもそも対人能力はほぼ皆無。寄せ集めチームに壁や対立が生じる中でも、マイペースにわが道を進み“モノ”と向き合うまっすぐすぎる姿に、次第に周りも影響されていく。

本作がテレビ朝日連続ドラマ初主演となる趣里は「記憶に残る素晴らしいドラマを数多く生み出してこられたテレビ朝日さんとご一緒できることを、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思い。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせながら、作品の魅力を丁寧に届けていきたいです」と意気込んだ。そして、「万智は自分の好きなことや気になることに対して、とてもまっすぐな人。モノをすごく丁寧に観察していて、小さな違和感にもちゃんと立ち止まれる。その感覚が、結果的に誰かを救うことにも繋がっていくところが魅力的だと感じています」と役の魅力も語った。

脚本を手がけるのは、『マル秘の密子さん』（日本テレビ系）などの丑尾健太郎。演出は『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）の常廣丈太が担当する。

なお、森（趣里）が所属するGATE24のメンバーは今後、発表される。

趣里（森万智役）コメントオファーを受けたときの気持ち記憶に残る素晴らしいドラマを数多く生み出してこられたテレビ朝日さんとご一緒できることを、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いでした。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせながら、作品の魅力を丁寧に届けていきたいです。また、毎週楽しみにしていただけるような作品をお届けできるよう、真摯に向き合っていきたいと思いました。

舞台となる空港への思いと税関職員をはじめ空港の仕事についての印象空港はさまざまな人の想いや瞬間が交差する場所だと思っていて、普段利用している時も、いろいろな物語を感じることが多いので、そのスケール感も含めてワクワクしました。ただ、そのような華やかなイメージだけではなく、空港の安全を守るために本当に多くの方が働いていて、その緊張感の中で成り立っている場所だと思います。特に税関職員の方々は、日々たくさんの荷物や人と向き合う中で、小さな違和感を見逃さない集中力や観察力が求められるお仕事だと思いますし、普段利用する側としては気づかないところで、当たり前の日常や安全を支えてくださっているのだと感じています。

脚本を読んだ感想テンポ感がありながらも、一つ一つの“違和感”が丁寧に積み重なっていく脚本で、読んでいてどんどん引き込まれました。ただ事件を解決していくというだけではなく、“人を見る”入管と、“モノを見る”税関、それぞれの視点や価値観の違いも描かれていて、とても面白いなと思いました。万智は、人とのコミュニケーションが得意なタイプではないのですが、モノを通して誰かの感情やSOSに気づいていく人物です。だからこそ、GATE24のメンバーたちと少しずつ関係を築きながら、チームになっていく過程も、この作品の大きな魅力だと思っています。

演じる森万智の印象と自身との共通点万智は、周りから見ると少し不思議な人に映るかもしれませんが、自分の好きなことや気になることに対して、とてもまっすぐな人なのだと思います。モノをすごく丁寧に観察していて、小さな違和感にもちゃんと立ち止まれる。その感覚が、結果的に誰かを救うことにも繋がっていくところが魅力的だと感じています。私自身も、日常の中でふと気になったことをずっと考えてしまうタイプなので、そういった部分には少し共感するところがあります。万智の独特なテンポ感や視点を、楽しみながら演じられたらと思っています。

視聴者へのメッセージ『大空港～GATE24～』は、空港という場所を舞台に、人とモノ、そしてさまざまな想いが交差していくドラマです。スリリングな展開やチームならではの掛け合いもありながら、一人一人の背景や感情にも丁寧に向き合っている作品になっていると思います。観てくださる皆さまに、毎週木曜夜が楽しみになるような、ワクワクするエンターテインメントをお届けできたら嬉しいです。ぜひ楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）