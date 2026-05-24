南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日（日本時間24日）に行われ、コンペティション部門に日本から出品された濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）で主演を務めた女優の岡本多緒が日本人初となる女優賞を受賞した。

脚本賞を受賞した2021年「ドライブ・マイ・カー」以来のカンヌのコンペとなった濱口監督。公式上映の際にはフランスの女優ビルジニー・エフィラ、岡本、長塚京三、黒崎煌代ら主要キャストが顔をそろえた。

一行が会場入りした途端に「ブラボー」「ハマグチー」の歓声が起きる熱気で、上映後には14分にわたりスタンディングオベーションが続き、エフィラと岡本はハグを交わして感動を分かち合っていた。

濱口監督は「カンヌだとこういう反応になるのか、と感慨深いものがありました。たくさん笑いが起きて、こんな映画だったんだと再認識しました。非常に温かい拍手を頂けて良かったです」と手応えありの様子。岡本も「気付いたら口角が上がっていました。現実味がまだありませんが、気持ちはとても興奮しています」と語っていた。