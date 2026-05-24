【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は、80歳を超えた今も女優として第一線を走り続ける三田佳子さん（84）です。衰えない若々しさとエネルギーの秘訣は毎日の食事。これからの季節にぴったりな、あの食材が日々の活力の源になっていました。（構成・塩野 遥寿）

食事は体を支えるために一番大事にしていることです。お仕事の前に食事を抜くことは絶対にありません。6時に家を出るのなら、4時に起きて食事をします。ガソリン切れで車が動かなくなるように、食事を取らないと集中力がなくなっていい演技ができなくなる。役者は別人の人生を生きるから、相当なエネルギーを必要とするんです。

その中でも、「ここぞ」というときに食べているのがうなぎ。撮影の前や「ちょっと疲れてきたかな」というときは、ご飯に乗せてうな重にして食べています。自宅の冷蔵庫には当然のように、スーパーで買ったうなぎが置いてあります。たくさんストックしているわけではないですよ。一般の家庭の冷蔵庫にお肉やお魚があるように、うなぎが置いてあるんです。

うなぎの力を知ったのは、新橋演舞場で初舞台を踏んだ28歳の時。「大菩薩峠」という有名な演目で、大先輩の辰巳柳太郎さんや島田正吾さんが主人公。私はヒロインでした。私はまだ若かったけど、先輩たちは60歳を超えていました。昔の舞台は25日間で計50公演とハードな日程でしたが、それを毎日元気にこなしていた。お二人の楽屋にあいさつに行くと、ほとんど毎日うなぎの出前を取っていて「力の源はうなぎだったんだ」と気づいたんです。

それから私も、舞台の座長を務めるようになってからは、うなぎは欠かせない楽屋での食事になりました。50公演のうち、25回は食べていたかもしれません。ほとんど毎日ですね。舞台は生ものだから、絶対に風邪をひいたり倒れたりはできない。もし舞台上で倒れちゃったら、スポニチのトップニュースになっちゃうでしょう？（笑い）

座長はそんなことをしちゃいけない。「危なくなったらうなぎ」って、今で言うルーティンになっていました。

うなぎを食べると、内側から疲れを知らない体になる実感があります。この年になっても仕事を続けられている秘訣なのかもしれませんね。当時、私があまりにも「うなぎうなぎ」って言うものだから、うなぎの雑誌から取材を受けたことがあるんですよ。当時のマネジャーは「うなぎの雑誌？」と怪しんでいたので「うなぎの雑誌だろうがスポニチだろうが、平等にやらなきゃダメよ！」って怒ったことがあるの。もうずいぶん昔のことだけどね。

髪の毛を赤く染めたのは役じゃないわよ。「おばあちゃんが出てきたな」と思われたら、現場の人に気を使わせてしまうでしょ？だから、見た目だけでも若々しくいられるように、ちょっと飛んだことをやってみたんです。私と同じくらいの年齢の友人でも、病気をしたり認知症気味だという方もいる。やれるのなら、最後まで表現者としてお仕事していたい。家族や親しい人からは「お仕事をしている時が一番元気」って言われるの。だから「三田さんを使いたい」という方がいる限り、続けられれば理想ですね。

≪29日公開映画「お終活3…」おちゃめで可愛らしいおばあちゃん役演じる≫29日公開の映画「お終活3 幸春！人生メモリーズ」（監督香月秀之）では、認知症を抱える女性を演じる。「80歳を超えた私が認知症のおばあちゃんをリアルに演じたら、お客さんがしんどくなると思った」と、監督らと相談の上、おちゃめで可愛らしいキャラクターをつくり上げた。小日向文世（72）演じる息子とは、家族愛あふれる温かな掛け合いを見せており「私自身、いつ認知症になるか分からない。この映画で、認知症も人情や愛情によっていい方向になるかもしれない、ということが伝わってくれれば」と願いを込めた。

◇三田 佳子（みた・よしこ）1941年（昭16）10月8日生まれ、大阪府出身の84歳。生後半年で東京に引っ越し、中学、高校時代からテレビ出演を重ね、60年に第二東映に入社。当初から現代劇の看板女優と称される。84年の映画「Wの悲劇」が評価され、86年「いのち」、94年「花の乱」とNHK大河ドラマ2作に主演。複数の大河主演は女性ではただ一人。