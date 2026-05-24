北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也被告（３３）（死体損壊罪で起訴）が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、鈴木被告が事件の数か月前からインターネットで殺害行為に関する検索をしていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

道警は、鈴木被告が以前から妻を殺害しようと考えていた可能性もあるとみて関連を調べている。

捜査関係者によると、押収した鈴木被告のスマートフォンの解析で、殺害行為に関連する言葉の検索履歴が確認されたという。鈴木被告が妻の由衣さん（３３）から「異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていることも判明。妻からの要求に不満があったとも話しており、道警は事件に至った経緯を詳しく調べる。

道警によると、鈴木被告は３月３１日夜、旭川市神楽の自宅で由衣さんを殺害した疑い。鈴木被告は園の焼却炉で由衣さんの遺体を燃やしたとして、死体損壊罪で起訴されていた。

鈴木被告は由衣さんの遺体を運搬する際、「ブルーシートで包んだ」と説明しており、道警は園内で押収した複数のブルーシートを調べ、裏付けを進めている。