「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の最終節が23日に行われ、西A組のJ2新潟は愛媛を2―1で破り、ホーム7連勝でリーグ戦を締めくくった。後半15分にDF加藤徹也（30）が加入後初ゴールで先制。同33分にMF笠井佳祐（23）が加点した。順位は2位が確定。30日にホームで全体5〜8位を争うプレーオフラウンドの第1戦が控え、相手は24日に決まる。

頭で叩きつけたシュートがネットを揺らすと、すぐさまゴール裏のサポーターの元へと走った。雄叫びを上げ、喜びを爆発させる。後半15分。今季加入した加藤が挙げた新潟での初ゴールは、ホーム7連勝への道を切り開く貴重な先制点。「入った瞬間、頭が真っ白になった。サポーターが喜んでくれたことがうれしい」と感慨を込めた。

クロスに対して愛媛の守備はファーサイドが空く――。チームの狙いを実行した。後半15分に右サイドバックの藤原奏のクロス。左サイドバックの加藤がファーサイドに詰めた。「ジャンプしている間に余裕があった」とGKのポジショニングまで確認できるフリーの状態で叩き込む。全てが狙い通り。「僕が点を取ったけれど、チーム戦術をうまく出せた」と胸を張った。

家族との約束も果たした。試合前、5歳の長男に人気菓子の「ハッピーターン」が贈られる「マン・オブ・ザ・マッチ」の受賞をせがまれた。長男は父親の背中を追って4月からサッカーを始めたばかり。「頑張って刺激を与えないと」と思っていた中で約束を果たして「家族も喜んでくれていると思う」と満面の笑みを浮かべた。

チームはリーグ戦の最後の5試合で4勝。唯一の黒星もPK負けによるもので、内容も右肩上がりだ。3バックの相手にスライドが遅れて後手に回ることも多かった守備面も、この日は「（ボールを）持たせているという感覚でゲームをできた。前半は全く怖くなかった」と加藤。安定した試合運びが結果につながっている。

1位こそ逃したが西A組の2位が確定。次のステージは各グループ2位の4チームによるプレーオフラウンドとなる。第1戦もホーム開催。加藤は「サポーターが声援を送ってくれているのがパワーになっている」と感謝する。このまま、最後まで白星で走り抜く。（西巻 賢介）

○…試合後にリーグ最終戦セレモニーが行われ、野沢洋輔社長がサポーターに感謝を伝えた。スタンドに向かって「心揺さぶられるような戦いができているでしょうか？」と問いかけると拍手が起こる場面も。「毎試合、一歩ずつ成長する姿を見せられたのは皆さんが思いを届け続けてくれたから」と感謝し「新シーズンはすぐそこ。J1へ、ギアを上げて挑み続ける」と約束した。

○…オフィシャルクラブパートナーのNTTドコモによる中高生らのサポーターを増やすための「アルビ学園祭」企画で、サポーターズTシャツを自分好みにアレンジできる「デコユニスタジオ」が登場した。18歳以下の参加者にTシャツやシール、リボンなどを配布。無料撮影会も行うなどして試合前に盛り上げた。