BTSのJimin（ジミン、30）が、韓国のアイドル個人ブランド評価の5月ランキングで1位になった。韓国企業評判研究所が4月20日から今月20日までの1カ月間、アイドル1730人の評価指数を分析した。参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数の計1億6653万9641件が評判対象となる。

Jiminは、ブランド評価指数が829万8417と分析された。2位は718万6672で、IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）、3位はBTSのJung Kook（ジョングク）で715万3623だった。

Jiminの分析では「強烈、爆発的、華やか」というワードが高く評価された。またキーワード分析では「ARMY（アーミー、BTSの公式ファン名）、ブラックレザー、金髪ヘア」が上位に入った。肯定と否定の比率は、肯定が93％を超えた。

他に、BTSのV（ヴィ）が4位、Wanna One（ワナワン）のパク・ジフンが5位、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が6位、aespa（エスパ）KARINA（カリナ）が7位、BTSのJin（ジン）が8位、BTSのSUGA（シュガ）が9位、BTSのj−hopeが10位と続いた。