◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

巨人は阪神・村上の前に散発３安打に抑えられ、今季５度目の零封負けで３連敗となった。前日猛打賞を献上した阪神のルーキー立石に、先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が５回に先制２点打を許すなど、６回途中３失点で３敗目。平山の負傷離脱で今季初めて１軍登録された浅野翔吾外野手（２１）を１番に据えた打線も、初回から７回まで２１人連続でアウトになるなど沈黙した。カード負け越しが決定。交流戦前最後の試合となる２４日こそは、意地を見せたい。

手も足も出なかった。巨人打線が阪神・村上に完璧に抑えられた。阿部監督は「いやもう見ての通り。やられました」と脱帽。今季巨人戦２登板で０勝２敗、計１１回８失点だった右腕に９回３安打無四球、１１０球の完封を許した。

最大の好機は初回だった。１番・浅野が相手野手のお見合いによるラッキーな二塁打で出塁して１死三塁の好機を作った。３番・吉川で内野は前進。フルカウントからの一ゴロで浅野が本塁にヘッドスライディングもアウトになった。「相手のミスからだったので。あそこで１点取れていればまた違った展開で試合が進んだのかな」。ベンチは勝負のサインを出していた。

「ギャンブルスタートでね。どうしても点を取りたかったので」。ゴロが転がってからスタートを切る「ゴロゴー」ではなく、より早く、バットに当たる瞬間にスタートする作戦。「追い込まれた瞬間そういうサインに切り替えた。先制点を絶対に欲しかったので」。好投手の村上だからこそ初回から仕掛けたが、相手の守備が上回った。初回から７回まで２１人連続アウトと完全に沈黙した。

１番打者として好調だった平山が前日の走塁中に負傷し、左太もも裏肉離れで登録抹消。代わりに今季初昇格した浅野を１番に入れた。「起爆剤になってほしいという願いはある。チャンスだよね」。初戦は３打数１安打。元気のない打線の流れを変えるため、さらなる躍動が期待される。

守備面では相手の１番・立石対策が必至だ。ドラフト１位ルーキーには、この日の決勝打も含め、この２試合で計９打数５安打を許している。９打席中、６打席で初球スイング。ストライク見逃しは３球だけと積極的なタイプだ。村田バッテリーチーフコーチは「スイングも速いし、しっかりスイングを仕掛けられて強く振れる」と警戒を強めた。

阪神に連敗、７連勝後の３連敗で貯金３。首位ヤクルトとは４ゲーム差に開いた。「長いペナントレース、ずっと調子いい打者はいない。個々が考えて打破していくしかない。明日またやり返すチャンスがあるので準備します」。２４日は交流戦前の最終戦の阪神戦。今季まだない同一カード３連敗だけは何が何でも阻止したい。（片岡 優帆）