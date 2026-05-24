◆パ・リーグ 西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）

オリックス・内藤は素直に喜べなかった。「本当に反省です。守備も走塁もできないと、生き残れない」。今季初めて１軍昇格を果たし、目標だった４番で即スタメン出場。プロ４年目で初めて座ったイスは、居心地も微妙だったはずだ。

１点を追う４回１死一塁で２年ぶりの安打。森友の本塁生還は西武の中継プレーに阻まれたが、左越え二塁打を放った。「バットが固いんだから、柔らかく。ムチのようなイメージで」。ファームで高橋打撃コーチに教わり、体に覚え込ませたスイングで長打力を発揮。しかし、直後の二塁けん制死で流れを手放した。

「自分の足（走力）も考えて、リードの大きさとかもやらないと」。勝敗に直結するミスではなくても、厳しさを味わった。岸田監督は笑みを見せながら「バーンと打って、気持ち良かったんじゃないですか。ちょっと気持ちが浮かれていたのかも…」と今回は“指導１”とした。

憧れは球団ＯＢで、同じ背番号２５を受け継いだ李大浩さん。「ちゃんとした４番打者になりたい」と決意した。１８０センチ、１０３キロの大砲候補。打線の軸を担う資格は持っている。 （長田 亨）