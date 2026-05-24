コンビニ先行、46g・抹茶×塩の揚げせんべい！ モントワール「伊右衛門 抹茶塩」

記事ポイント 伊右衛門ブランドの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」が2026年5月18日より全国コンビニエンスストアで先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した46gのひとくちサイズ抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスを何度もの試作で追求した一品 伊右衛門ブランドの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」が2026年5月18日より全国コンビニエンスストアで先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した46gのひとくちサイズ抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスを何度もの試作で追求した一品

抹茶のほろ苦さとサクッとした食感が楽しめる揚げせんべいが、コンビニに登場しました。

モントワールが手がけるこの商品は、お茶の老舗「京都 福寿園 伊右衛門」のこだわり抹茶を使用しており、塩とのバランスを徹底的に追求した仕上がりです。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」





商品名：伊右衛門 抹茶塩容量：46g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のコンビニエンスストア（2026年5月18日先行発売）／スーパーマーケット等は5月25日〜

濃緑のパッケージに抹茶粉と揚げせんべいの実物が映えるデザインで、46gのひとくちサイズが揃っています。

「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用し、サクッと軽い食感の揚げせんに抹茶のほろ苦さと塩味が絶妙に組み合わさった味わいです。

全国のコンビニエンスストアでは5月18日（月）より先行発売され、スーパーマーケット等では5月25日以降の展開となります。

モントワールが手がける伊右衛門ブランドの菓子は、「日々、伊右衛門が隣（とな）る。」をコンセプトに掲げています。

「隣る」は「寄り添う」を意味し、「伊右衛門」こだわりの茶葉を使用した菓子が毎日の生活に癒やしをもたらすことを目指したブランドです。

抹茶塩の味わいと食感

抹茶のほろ苦さと塩味のバランスは、何度もの試作を重ねてベストな味わいを追求した結果として生まれています。

サクッと軽い食感の揚げせんべいに抹茶粉がまとわり、ひとくち食べるごとに「京都 福寿園 伊右衛門」ならではの茶葉の風味が広がります。

小腹が空いたときや仕事の合間のリフレッシュなど、日常のさまざまな場面に合うサイズ感です。

伊右衛門ブランドの菓子ラインナップ





伊右衛門ブランドの菓子シリーズには、抹茶かりんとう・お濃茶撥ぽっぷこーん・お濃茶ケーキ・厚切り抹茶バウムクーヘン・お濃茶クリームサンド・お濃茶チョコの6品が揃っています。

今回の「伊右衛門 抹茶塩」はこのラインナップに加わる新作で、スナック系の揚げせんべいとして展開されます。

いずれも「伊右衛門」こだわりの茶葉を素材に据えた商品群です。

「伊右衛門 抹茶塩」は、抹茶スイーツとは一線を画すしょっぱい系のスナックとして、コンビニのお菓子コーナーに新たな選択肢を加えます。

46gという使いやすい容量で、コンビニ先行発売後にスーパーマーケット等にも広がる展開は、抹茶好きはもちろんスナック好きにも注目の一品です。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」はスーパーマーケットでいつから購入できますか？

A. スーパーマーケット等での販売は2026年5月25日以降に始まります。

コンビニエンスストアでは5月18日（月）より先行発売されています。

Q. 使用されている抹茶はどこのものですか？

A. 「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶が使用されています。

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