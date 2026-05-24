◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

阪神の先発・村上頌樹投手（２７）が、渾身（こんしん）のガッツポーズで喜びを表した。３点リードの９回２死一塁。代打・増田陸を空振り三振に斬り、リベンジを達成した。被安打３、無四球８奪三振、１１０球の快投で今季初完封の３勝目。「今日（２３日）こそは…と思いながら９回に上がった時は投げていた。最後は投げ切れて良かった」と笑った。

前回登板した１６日・広島戦（甲子園）。完封目前の９回に２死一、二塁のピンチを招き、坂倉に適時打を浴びて降板する悔しさを味わった。この日は初回無死二塁から２１者連続アウトにするなど、緩急自在の投球で今季２戦２敗で苦杯をなめていた巨人打線を圧倒。藤川監督も「素晴らしいピッチング。非常に良くなってきている」と絶賛した。

昨季のセ・リーグ３冠右腕も、開幕から上半身と下半身の「バランスが良くない」と投球フォームのズレに苦しんだ。軸足の右足から左足に体重移動する際に上半身が突っ込み、リリースが安定せずに持ち前の制球力にも狂いが生じていた。必死に悪癖の修正に取り組み、徐々に「合ってきている」と２試合連続無四球。本来の姿に戻ってきた。

チームはエースの奮闘で今季２度目の４連勝を飾り、同最多の貯金１０。首位・ヤクルトとの０・５ゲーム差を守った。「（巨人戦は）２試合とも勝てていなかったので、しっかりと自分のピッチングができるようにと思いながら投げた」。巨人戦の完封勝利は、長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われた昨年８月１６日（東京Ｄ）以来。“Ｇキラー”がよみがえった。（中野 雄太）