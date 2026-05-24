◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

黄金ルーキーの勢いはとどまることを知らない。阪神のドラフト１位・立石の初の決勝打で、チームは今季最長タイの４連勝を飾った。０―０の５回２死二、三塁、ウィットリーの外角高めの１５４キロ直球を中前にはじき返した。「まっすぐが強かったので、なんとなく外に強い球が来るかなと思って」。予感はズバリ的中し、先制の２点打だ。

現役時代、日米通算２４５セーブを積み上げた藤川監督も、三塁側のベンチから超新星のすごみを感じとっていた。「こちらから見ていても、背中越しに雰囲気があまり分からないんですよね。狙い球が分かりづらいので、こちらもびっくりするような打ち方をしている」。数多くの強打者と対戦してきた指揮官だからこそ分かる立石の特長だ。

感覚がさえ渡っている。伝統の一戦では２２日の猛打賞に続き、２試合で９打数５安打。新人でデビューから４戦連続安打は、球団では２０１６年の高山俊以来１０年ぶりとなり、打率は４割１分２厘に達した。「振れているからこその結果。傾向を知られてからの攻め方もあるので、今は初見で打てているのはいいこと」と結果に納得しつつ、先も見据えた。さらに右肩上がりの成長曲線を描き、藤川阪神を球団初のセ連覇へ導いていく。（藤田 芽生）