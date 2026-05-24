趣里、テレ朝で出産後初連ドラ主演「身の引き締まる思い」 空港が舞台で“税関職員”役
俳優の趣里（35）が、7月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜 後9：00）で同局初主演を務めることが決定した。約1年半ぶり、出産後初の連ドラ主演となる。空港を舞台にした本作で、趣里は税関職員を演じる。
【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット
本作は、国の境界線＝ボーダーとなる空港を舞台に、鋭い観察眼を持つ税関職員をはじめ、各省庁から寄せ集められたメンバーから成る新設チームが“最強の門番”へと覚醒し、日本の平和と安全を守るために奮闘する、痛快エンターテインメント。
密輸や偽造パスポート、人身売買、テロなど、国際犯罪が巧妙化・深刻化の一途をたどる中、それらを水際で防ぐ国の最終防衛ラインとなる空港の“入管”と“税関”。ここ数年、訪日外国人が急増し、その現場はかつてない困難を極める中、迅速かつ一括対応を可能にするべく縦割り構造を排除した内閣官房直属のスペシャルユニットが発足した。
その名は『GATE24』（Global Airport Task Enforcement）。しかし、多様な省庁の管轄が複雑に入り組む空港の中で各省庁からの協力を得られず、現場からも“腫れ物”扱い。そんな「GATE24」が、法律や制度、人情が激しく交錯する審査の現場で衝突しながらも組織の壁を越え、次第に日本の境界線（ボーダー）に立つプロフェッショナルとして成長していく姿を爽やかに描く。
趣里が演じるのは、圧倒的な観察眼を持つ新任の税関職員・森万智。「GATE24」が初めての現場ながら、その鋭い観察力でモノが発するわずかなヒントを拾い上げ、真実へと導き出す異能の持ち主。世界の文化や習慣、物品などにも精通しており、ユニットメンバーもその博識ぶりにはたびたび驚かされる。一方、対象が“人”となると話は別で、表情の変化や言葉の真意も気づかず、そもそも対人能力はほぼ皆無。寄せ集めチームに壁や対立が生じる中でも、マイペースにわが道を進み“モノ”と向き合うまっすぐすぎる姿に、次第に周りも影響されていく。
趣里は、『3年B組金八先生ファイナル〜「最後の贈る言葉」』（2011年）で俳優デビュー以降、数々のドラマ、映画、舞台で活躍。連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（2016年）で注目を集め、主演映画『生きてるだけで、愛』（2018年）では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『ブギウギ』（2023年〜2024年）では主人公・花田鈴子を演じたことも話題となった。昨年8月にはダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの元メンバー・“RYOKI”こと三山凌輝（26）と結婚したことを公表。9月には第1子が誕生したことを報告していた。
■趣里（森 万智・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ちをお聞かせください。
記憶に残る素晴らしいドラマを数多く生み出してこられたテレビ朝日さんとご一緒できることを、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いでした。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせながら、作品の魅力を丁寧に届けていきたいです。また、毎週楽しみにしていただけるような作品をお届けできるよう、真摯に向き合っていきたいと思いました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？また、税関職員をはじめ空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はさまざまな人の想いや瞬間が交差する場所だと思っていて、普段利用している時も、いろいろな物語を感じることが多いので、そのスケール感も含めてワクワクしました。ただ、そのような華やかなイメージだけではなく、空港の安全を守るために本当に多くの方が働いていて、その緊張感の中で成り立っている場所だと思います。特に税関職員の方々は、日々たくさんの荷物や人と向き合う中で、小さな違和感を見逃さない集中力や観察力が求められるお仕事だと思いますし、普段利用する側としては気づかないところで、当たり前の日常や安全を支えてくださっているのだと感じています。
――脚本を読んだ感想を教えてください。
テンポ感がありながらも、一つ一つの“違和感”が丁寧に積み重なっていく脚本で、読んでいてどんどん引き込まれました。ただ事件を解決していくというだけではなく、“人を見る”入管と、“モノを見る”税関、それぞれの視点や価値観の違いも描かれていて、とても面白いなと思いました。万智は、人とのコミュニケーションが得意なタイプではないのですが、モノを通して誰かの感情やSOSに気づいていく人物です。だからこそ、GATE24のメンバーたちと少しずつ関係を築きながら、チームになっていく過程も、この作品の大きな魅力だと思っています。
――本作で演じられる森万智にどのような印象を持ちましたか？ご自身と共通点はありますか？
万智は、周りから見ると少し不思議な人に映るかもしれませんが、自分の好きなことや気になることに対して、とてもまっすぐな人なのだと思います。モノをすごく丁寧に観察していて、小さな違和感にもちゃんと立ち止まれる。その感覚が、結果的に誰かを救うことにも繋がっていくところが魅力的だと感じています。私自身も、日常の中でふと気になったことをずっと考えてしまうタイプなので、そういった部分には少し共感するところがあります。万智の独特なテンポ感や視点を、楽しみながら演じられたらと思っています。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
『大空港〜GATE24〜』は、空港という場所を舞台に、人とモノ、そしてさまざまな想いが交差していくドラマです。スリリングな展開やチームならではの掛け合いもありながら、一人一人の背景や感情にも丁寧に向き合っている作品になっていると思います。観てくださる皆さまに、毎週木曜夜が楽しみになるような、ワクワクするエンターテインメントをお届けできたらうれしいです。ぜひ楽しみにしていてください。
【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット
本作は、国の境界線＝ボーダーとなる空港を舞台に、鋭い観察眼を持つ税関職員をはじめ、各省庁から寄せ集められたメンバーから成る新設チームが“最強の門番”へと覚醒し、日本の平和と安全を守るために奮闘する、痛快エンターテインメント。
その名は『GATE24』（Global Airport Task Enforcement）。しかし、多様な省庁の管轄が複雑に入り組む空港の中で各省庁からの協力を得られず、現場からも“腫れ物”扱い。そんな「GATE24」が、法律や制度、人情が激しく交錯する審査の現場で衝突しながらも組織の壁を越え、次第に日本の境界線（ボーダー）に立つプロフェッショナルとして成長していく姿を爽やかに描く。
趣里が演じるのは、圧倒的な観察眼を持つ新任の税関職員・森万智。「GATE24」が初めての現場ながら、その鋭い観察力でモノが発するわずかなヒントを拾い上げ、真実へと導き出す異能の持ち主。世界の文化や習慣、物品などにも精通しており、ユニットメンバーもその博識ぶりにはたびたび驚かされる。一方、対象が“人”となると話は別で、表情の変化や言葉の真意も気づかず、そもそも対人能力はほぼ皆無。寄せ集めチームに壁や対立が生じる中でも、マイペースにわが道を進み“モノ”と向き合うまっすぐすぎる姿に、次第に周りも影響されていく。
趣里は、『3年B組金八先生ファイナル〜「最後の贈る言葉」』（2011年）で俳優デビュー以降、数々のドラマ、映画、舞台で活躍。連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（2016年）で注目を集め、主演映画『生きてるだけで、愛』（2018年）では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『ブギウギ』（2023年〜2024年）では主人公・花田鈴子を演じたことも話題となった。昨年8月にはダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの元メンバー・“RYOKI”こと三山凌輝（26）と結婚したことを公表。9月には第1子が誕生したことを報告していた。
■趣里（森 万智・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ちをお聞かせください。
記憶に残る素晴らしいドラマを数多く生み出してこられたテレビ朝日さんとご一緒できることを、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いでした。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせながら、作品の魅力を丁寧に届けていきたいです。また、毎週楽しみにしていただけるような作品をお届けできるよう、真摯に向き合っていきたいと思いました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？また、税関職員をはじめ空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はさまざまな人の想いや瞬間が交差する場所だと思っていて、普段利用している時も、いろいろな物語を感じることが多いので、そのスケール感も含めてワクワクしました。ただ、そのような華やかなイメージだけではなく、空港の安全を守るために本当に多くの方が働いていて、その緊張感の中で成り立っている場所だと思います。特に税関職員の方々は、日々たくさんの荷物や人と向き合う中で、小さな違和感を見逃さない集中力や観察力が求められるお仕事だと思いますし、普段利用する側としては気づかないところで、当たり前の日常や安全を支えてくださっているのだと感じています。
――脚本を読んだ感想を教えてください。
テンポ感がありながらも、一つ一つの“違和感”が丁寧に積み重なっていく脚本で、読んでいてどんどん引き込まれました。ただ事件を解決していくというだけではなく、“人を見る”入管と、“モノを見る”税関、それぞれの視点や価値観の違いも描かれていて、とても面白いなと思いました。万智は、人とのコミュニケーションが得意なタイプではないのですが、モノを通して誰かの感情やSOSに気づいていく人物です。だからこそ、GATE24のメンバーたちと少しずつ関係を築きながら、チームになっていく過程も、この作品の大きな魅力だと思っています。
――本作で演じられる森万智にどのような印象を持ちましたか？ご自身と共通点はありますか？
万智は、周りから見ると少し不思議な人に映るかもしれませんが、自分の好きなことや気になることに対して、とてもまっすぐな人なのだと思います。モノをすごく丁寧に観察していて、小さな違和感にもちゃんと立ち止まれる。その感覚が、結果的に誰かを救うことにも繋がっていくところが魅力的だと感じています。私自身も、日常の中でふと気になったことをずっと考えてしまうタイプなので、そういった部分には少し共感するところがあります。万智の独特なテンポ感や視点を、楽しみながら演じられたらと思っています。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
『大空港〜GATE24〜』は、空港という場所を舞台に、人とモノ、そしてさまざまな想いが交差していくドラマです。スリリングな展開やチームならではの掛け合いもありながら、一人一人の背景や感情にも丁寧に向き合っている作品になっていると思います。観てくださる皆さまに、毎週木曜夜が楽しみになるような、ワクワクするエンターテインメントをお届けできたらうれしいです。ぜひ楽しみにしていてください。