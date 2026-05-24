伊東純也が大一番の最終節で先制ゴール!! ゲンクは欧州カップ戦出場へ勝利が最低条件
[5.23 ベルギー・リーグPO2第10節 ルーベン - ゲンク]
ゲンクのFW伊東純也が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦で先制点を決めた。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場を争うプレーオフ進出に向け、最低でも勝利が必要な一戦。右ウイングで先発した伊東は前半16分、DFヤイマール・メディナが左サイドから送ったグラウンダークロスをニアサイドでトラップすると、反転しながら右足でゴール右に流し込んでみせた。
伊東にとっては3試合ぶりとなる今季リーグ戦6点目。なお、ゲンクは勝利した上で他会場のスタンダール・リエージュが引き分け以下に終わった場合のみ、PO1で5位のチームと対戦するECL予選出場をかけたプレーオフに進むことができる。
ゲンクのFW伊東純也が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦で先制点を決めた。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場を争うプレーオフ進出に向け、最低でも勝利が必要な一戦。右ウイングで先発した伊東は前半16分、DFヤイマール・メディナが左サイドから送ったグラウンダークロスをニアサイドでトラップすると、反転しながら右足でゴール右に流し込んでみせた。
伊東にとっては3試合ぶりとなる今季リーグ戦6点目。なお、ゲンクは勝利した上で他会場のスタンダール・リエージュが引き分け以下に終わった場合のみ、PO1で5位のチームと対戦するECL予選出場をかけたプレーオフに進むことができる。
伊東純也(ヘンク)/ゴール— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 23, 2026
️ベルギーリーグ第9節
シント=トロイデン×ヘンク
#DAZN ライブ配信
実況:原大悟#だったらDAZN pic.twitter.com/QH2TOPs1lX