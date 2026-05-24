武雄競輪の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が、23日に開幕した。きょう24日の最終日、注目レースは初日10〜12Rで争われた「優秀」の上位3人が激突する12R「スーパープロピストレーサー賞」だ。

吉田が単騎。南関コンビは初日優秀と同じ郡司―深谷。犬伏に松浦、古性に三谷将、新山には渡部がマーク。混戦相場だが、タテ脚の破壊力は犬伏が一枚上。番手を回る松浦は完全復活を印象づける。犬伏とは前回の函館G3決勝で連係して優勝を飾るなど好相性。決め脚を買って松浦を中心視する。対抗格は戦法の幅が広い古性。＜2＞＝＜3＞から筋目の＜2＞＜4＞、それと吉田が単騎で外を踏む＜2＞＝＜5＞も欲しい。郡司がひと肌脱げば深谷に勝機。好配は＜9＞＜1＞から＜9＞＜2＞、＜9＞＜3＞、＜9＞＜5＞。単騎とはいえ充実一途の吉田も十分狙える。外枠の北日本コンビは評価を下げた。

＜1＞郡司浩平 判断が少し中途半端だった。自転車は悪くないけど、体との一体感が全くないし、シューズも新しくしてポジションが出ていない。自力。

＜2＞松浦悠士 指定練習の感触自体は良かったけど。犬伏君の番手で。

＜3＞古性優作 ちょっと重かった。自力自在。

＜4＞犬伏湧也 踏んだ感じは良かった。自力で。

＜5＞吉田拓矢 出ないと自分も着がない感じになって。単騎で。

＜6＞三谷将太 ダービーで寺崎（浩平）君に迷惑を掛けたので、離れないように集中した。古性君へ。

＜7＞渡部幸訓 新山君のカカリが良くて、それに助けられた。ここも任せて。

＜8＞新山響平 重くはないけど、体がボヤッとしている感じ。自力で。

＜9＞深谷知広 自力で動いていないので何とも言えないけど、悪い感じはなかった。郡司君に。