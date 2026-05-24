ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯」は23日の4日目で予選が終了。きょう24日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。

足良し枠良しの藤原啓がインから先マイを決めて他艇を圧倒する。タイトル奪還へ優出あるのみだ。中村は決め差しで勝負。木下はリズムの良さを買いたい。底力のある吉田はカドから臨機応変に構える。

＜1＞藤原啓史朗 チルト3にしていって伸びは良かったけど、放ってしまって。思い通りの調整ができて、いい足になっていたけど、準優は1枠なので、もうできないですけどね。

＜2＞中村日向 足は抜けたところはないけど、バランスが良くて全体にいいです。パワーを感じますね。

＜3＞木下翔太 足はいいところはなくて中堅くらいですね。もう大きなことはせず、現状維持で、乗り心地重視でいきます。

＜4＞吉田拡郎 今節は出足、伸びというよりターン系がしっかりした仕上がり。コンディションを見ての調整だけど安定板がつくならチルトは0.5でしょう。

＜5＞船岡洋一郎 伸びは上の人がいるし、普通だけど、道中の足はいい方だと思います。合う時と合わない時の差があるので、また5日目に乗ってから調整を考えていきます。

＜6＞広瀬凜 3日目とはペラの形を変えて、4日目が一番乗っている体感が良くなっていました。回転が上がっていました。直線はだいぶマシになったし、出足も良くなっていましたね。