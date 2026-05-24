お笑いコンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）、小橋共作（36）が23日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。M-1グランプリ2025準優勝後の給与事情を語った。

M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。MCの「かまいたち」からM-1優勝後のお金事情について聞かれた。

これに対し、小橋は「今日が給料日じゃないですか」と、ちょうどM-1ブレイク後の給料が入り「本当にガッツポーズしながら新宿歩きました」と喜びを爆発させたことを明かした。

山内健司から「どれぐらい?何倍とかで言うなら。体感」と直球質問。2人は少し考えた後、小橋が「リアルに150倍くらい」と答えた。この驚異的な跳ね上がり方にかまいたちとたくろうの4人は「えぇ!?」と驚きながらも爆笑した。

この相方の発言に渡辺は「それは大げさ。そんなわけない」と冷静に指摘。それでも小橋が「本当に150（倍）じゃない?」と興奮気味だったが、「10万円やと1500万円だぞ」と数字の大きさを説かれて「あ!そっか!それはヤバいか」と勘違いを認めた。

また、ブレイク中の現状に渡辺が「怖いです」とし、今まで売れていなかった17年間が「本当っていうのを重々承知している。こんなウソのパーンって…そんなわけない」と、地に足がついた様子を見せた。対照的に、小橋は「いやもう…お金があり余ってしょうがない。買いたい物何でも買える!全部買える!」と浮足立った様子でぶっちゃけ、コンビ間のあまりの温度差でスタジオの笑いを誘っていた。