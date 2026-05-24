ヤクルト―巨人戦の中継で抜かれたモデルが話題となった（画像はイメージ）【 写真：スポーツ報知/アフロ】

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神宮のヤクルト―巨人戦

　21日に神宮で行われたプロ野球、ヤクルト―巨人戦で中継に抜かれ、SNSで話題となった美女の正体が明らかになった。23日、Xで驚きをつづったのは、フジテレビ系「めざましテレビ」にも出演している21歳。野球ファンからも様々な声が上がった。

　神宮では5回表終了時、つばみ＆Passionダンスタイムが行われる。中継で抜かれたのは、スタンドでキャッツアイダンスを踊る女性。キュートな姿がXで拡散されると、たちまち話題となり様々なコメントが並んでいた。

「この人誰？」
「ちょっと綺麗すぎて」
「この方ほんまかわいい」
「芸能人？アイドル？」

　23日、Xで「家族がヤクルトファンなので一緒に観戦しに行ってたんだけど　私のおすすめにも流れてきてびっくり！」とつづったのは、「non-no」専属読者モデルで、フジテレビ系「めざましテレビ」の「イマドキガール」でもある、せきぐちりさだった。

　正体が判明すると、X上の野球ファンにも反響が広がる。「モデルの方でしたか！」「やっぱりりささんでしたか！！可愛すぎる」「AIで作ったアイドルとかではなかったのね」「タイムラインに流れてきたのこの方だったのか」などのコメントが寄せられていた。

（THE ANSWER編集部）