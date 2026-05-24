ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２３日、愛知・Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏで自身３度目となる全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」の初日を迎え、大きな盛り上がりを見せる中でのスタートを切った。アンコールでは、ボーカルの八木勇征（２９）がグループ初のソロデビューを果たすことを発表。６月１０日にデビューシングル「ＧＡＭＥ ＣＨＡＮＧＥＲ」の配信リリースも決定した。

華やかに、ダイナミックに、“祭り”の夜が幕を開けた。所属事務所のＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」ではグループ初となるツアー。リーダーでパフォーマーの世界（３５）は「参加させてもらい、僕らも気合が入っている」と意気込み、メンバーの熱量も最大限に高まった。

１曲目に、いきなり６月１７日リリースの新シングルから「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」を初披露。センターステージで、３６０度から声援を送るファンの前で圧巻のパフォーマンスを展開。グループの象徴「ひまわり（サンフラワー）」を表現した。

ボーカルの中島颯太（２６）は「センターステージにひまわりの花が咲くツアーにできたら」とし、八木も「グループの象徴になるひまわりがフォーカスされて初めてのツアー。メンバーも見てくださる人も感慨深いものになる」と語っていた。

勢いを止めることなく「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ？」やＥＸＩＬＥのカバー曲「Ｆｌｏｗｅｒ Ｓｏｎｇ」などで熱気は高まるばかり。さまざまに趣向を凝らしたステージでファンを魅了した。

さらに、アンコールでは八木のソロデビューが発表された。「お話をいただいたときは即決できない自分がいた」と八木。グループと俳優での活動がフィットし始めていただけに「１つ増えることでグループに支障が出たらと不安があった」と、その胸の内を明かす。

それでも「自分の表現が広がれば、グループに還元できることが増える」と確信して決断。新たな挑戦に「何事にも縛られない、自由なソロアーティストになってみたい」と覚悟を示していた。

アンコールでは今ツアーのために制作された「ＨＡＮＤＳ ＵＰ」で会場と一体になったＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ。グループの象徴「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」のように、さらに高みへ向かって、新たな挑戦と進化を続ける姿を印象づけていた。