お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が23日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。M-1グランプリ2025の最終決戦で、自身だけが「ドンデコルテ」に投票したと分かった瞬間の心境を明かした。

M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。山内は同大会で審査員を務め、最終決戦では他の審査員が「たくろう」に投票する中、ただ一人「ドンデコルテ」に票を投じた。

最後の結果発表について「もっと割れる可能性があるかなと思ってた」と、「ドンデコルテ」に投票する審査員がいると予想していたと振り返った。これに相方・濱家隆一が「あれってどんな気持ちなん?自分は『ドンデコルテ』入れてて、『たくろう』がめくれていってる…」と心境を尋ねた。

これに対し、山内は「誰かは『ドンデコルテ』は来るやろなと思ってたから…最後まで『たくろう』でいった時に、ここで動揺したらあかん!って」と平静を保とうと必死だったことを明かした。

また、当時の心境については人気漫画「DEATH NOTE」で「夜神月がLに大学内で壇上あがる時に話しかけられた時くらいグラグラってしかけた。『取り乱したらあかん!』っていう…」と絶妙な例えを披露し、出演者を笑わせた。