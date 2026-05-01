北海道産小豆×還元麦芽糖、69kcalの和菓子！ ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」

記事ポイント 砂糖不使用・還元麦芽糖採用でカロリー26％カット北海道産小豆のこし生あん使用、1個56gで69kcal2026年6月18日(木)より数量限定発売 砂糖不使用・還元麦芽糖採用でカロリー26％カット北海道産小豆のこし生あん使用、1個56gで69kcal2026年6月18日(木)より数量限定発売

砂糖を使わずにあずきの風味を楽しめる水ようかんが、数量限定で登場します。

ハーバー研究所が手がける「北のあずき 水ようかん」は、2026年6月18日(木)よりオンラインショップおよび全国のショップハーバーにて発売される新商品です。

カロリーを抑えながら本格的な和の甘みを味わえる設計が特徴です。

ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」





商品名：北のあずき 水ようかん発売日：2026年6月18日(木)内容量：4個セット（1カップ当たり56g×4）価格：778円（税込）賞味期限：6ヶ月保存方法：常温保存可能販売：ハーバー研究所オンラインショップ（11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー

「北のあずき 水ようかん」は、砂糖のかわりにトウモロコシ由来のでんぷんから作られた還元麦芽糖を使用した水ようかんです。

砂糖使用品と比較してカロリーを26％カットした1食69kcalのヘルシー設計で、香料・着色料・保存料はいずれも不使用です。

素材には北海道産小豆のこし生あんを使用し、なめらかな口どけとすっきりとした自然な甘みに仕上げています。

1個ずつカップに入ったタイプで、切り分ける手間がなく手軽に食べられます。

常温保存が可能なため、自宅用のおやつとしてだけでなく、ちょっとした手土産にも適した商品です。

砂糖不使用・低カロリーの甘さのしくみ





白い器に盛り付けられた水ようかんは、つやのある深い小豆色で、ふるりとした断面が北海道産こし生あんのなめらかさを伝えます。

砂糖の代わりに使われる還元麦芽糖は、1食あたり大さじ1杯強（約13g）相当の砂糖を置き換えた量が配合されており、糖類0gで甘みを実現しています。

栄養成分は1カップ（56g）あたりエネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質0g、炭水化物23g（糖類0g）、食塩相当量0.026gです。

還元麦芽糖・還元水飴・還元麦芽糖水飴を組み合わせ、寒天で固めた構成で、すっきりとした上品な甘みに整えています。

体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があるため、食べすぎには注意が必要です。

使用シーンと保存のポイント

常温保存が可能で賞味期限は6ヶ月と長く、まとめ買いや贈り物にも向いています。

食べる前に冷蔵庫で冷やすと、暑い季節のおやつとしてよりすっきりとした甘さで味わえます。

カップサイズは直径72mm×高さ18.4mmとコンパクトで、デスクや外出先でも食べやすい大きさです。

美容・健康が気になる方、カロリーを意識した間食を探している方、和の甘みをすっきり楽しみたい方に向けた設計になっています。

数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

砂糖不使用でありながら北海道産小豆の風味をしっかり感じられる「北のあずき 水ようかん」は、1個778円（税込・4個セット）という価格で、日常の小さなご褒美として取り入れやすい一品です。

香料・着色料・保存料不使用の素材へのこだわりも、美容や健康を意識する方に響く点です。

ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北のあずき 水ようかん」はどこで購入できますか？

A. ハーバー研究所のオンラインショップ（発売日当日11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて購入できます。

数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

Q. 還元麦芽糖とはどのような甘味料ですか？

A. トウモロコシ由来のでんぷんから作られた糖アルコールの一種です。

砂糖に比べてカロリーが低く、本商品では1食あたり約13g（大さじ1杯強）相当の砂糖を置き換えるかたちで配合されています。

糖類は0gで、すっきりとした甘みが特徴です。

Q. 冷やして食べる必要はありますか？

A. 常温保存が可能で、常温のままでも食べられます。

冷蔵庫で冷やすと甘みがよりすっきりとした味わいになるため、暑い季節のおやつとして冷やして食べる方法も合っています。

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