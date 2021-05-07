◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

７打差２０位で出た蝉川泰果（２５）＝アース製薬＝が１イーグル、４バーディー、１ボギーでこの日最少の６７をマークし、通算１０アンダーでトップと３打差の６位に浮上した。初日１００位の出遅れから大まくり。中嶋常幸の３０歳３５８日を４１年ぶりに塗り替える２５歳１３３日での史上最年少メジャー４冠達成へ、一気に優勝争いに加わった。ともに７０で回った左打ちの細野勇策（２３）＝三共グループ＝、ツアー１勝の勝俣陵（３０）＝ロピア＝が１３アンダーで首位に並んだ。

初日の１００位から、２０位、６位と蝉川は上昇を続けた。過去に６人しかいないメジャー４冠達成へ、一気に圏内に突入した。「メジャータイトルっていうのは本当に取りたい。自分のやるべきことを全部やったうえで、結果がどうなるか。やりきりたい。このチャンスは年１回だけなので、ぜひものにしたい」。みなぎる気迫。最年少２５歳での偉業を視界に捉え、最終日をスタートする。

強風が吹き、全体的にスコアが伸び悩んだムービングデー。５番で２メートルのチャンスを決めた直後の６番パー５で加速した。残り２８５ヤードの第２打で３ウッドを握った。右からの強い向かい風を切り裂く魂の一打を５メートルに運び、イーグルを奪った。「久々の決勝ラウンドなので、楽しむことを意識した。２番でボギーが先行してしまったけど、気持ちを切らさずに伸ばすことができた」。この日のベストスコアで差を詰めた。

前週の関西オープンは予選落ちに終わった。オフから師事するメンタルトレーナーからの助言を生かし「ワンショットのイメージの出し方に取り組んでいる」。これまでは距離に対しても、風に対しても「こんな感じ」でおしまいだったが、意識を変えた。練習場でも、より鮮明にイメージしながら素振りをするようになった。結果にこだわりつつ、プロセスを大切に。気持ちを切り替えながら、大きく出遅れた初日からよみがえった。

日本オープン（２２年）、日本シリーズＪＴカップ（２３年）、日本ツアー選手権（２５年）のメジャー３冠を史上最年少の２４歳１４８日で達成している。「自分の気持ちを切らさなければ明日すごく面白い展開にできると思う。コツコツと。１８ホールしっかり集中して、自分の攻めの姿勢を貫きたい」。メジャー史上最大のまくり劇を演じ上げ、最も若いグランドスラム達成者として歴史に名を刻む。（高木 恵）

◆第１ラウンド最低順位からの優勝（詳細なデータが残る１９８５年以降）

〈１〉伊沢利光 １１６位（２００１年ダイヤモンドカップ）

〈２〉小林正則 １１０位（２０１２年パナソニックオープン）

〈３〉黄重坤（ファン・ジュンゴン） ９４位（２０１１年ミズノオープン）

〈４〉小平智 ９１位（２０１６年ブリヂストンオープン）

〈５〉重信秀人 ８４位（１９８６年ダンロップ国際オープン）