ファン内蔵＋保冷剤4か所で母子を冷却！ SWEET MOMMY 空調ママベスト

記事ポイント 日本初、小型ファンが母親と赤ちゃんの双方へ気流を届ける送風構造（実用新案登録出願済）太い血管が通る脇下を含む計4か所に保冷剤ポケットを搭載、ファンOFFでも着る保冷剤ベストとして機能授乳ケープ兼用のベスト型シルエット、価格は15,950円（税込）で5月8日より発売 日本初、小型ファンが母親と赤ちゃんの双方へ気流を届ける送風構造（実用新案登録出願済）太い血管が通る脇下を含む計4か所に保冷剤ポケットを搭載、ファンOFFでも着る保冷剤ベストとして機能授乳ケープ兼用のベスト型シルエット、価格は15,950円（税込）で5月8日より発売

2024年・2025年と過去最高気温の更新が続く日本の夏、抱っこ紐の中で母子が体感する温度は外気温より3〜5℃高いとされます。

マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミーは、抱っこする母親と赤ちゃんの双方を対象とした熱中症対策の空白に着目し、ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立したベスト型クールウェアを開発します。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」





商品名：空調ママベスト品番：tt26005価格：15,950円（税込）発売日：2026年5月8日販売チャネル：SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほか知的財産：実用新案登録出願済

「空調ママベスト」は、ベスト本体に内蔵した小型ファンユニットが母親の背面と前面（抱っこされた赤ちゃんの背中側）の双方へ気流を送り込む、当社調べによる業界初の送風構造を採用したクールウェアです。

抱っこ紐内部に滞留する空気そのものを動かす設計で、母子一体の暑さ対策を1着で実現します。

ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみ・通常のベストとして、気温やシーンに応じた4通りの使い方が選べます。

袖のないベスト型のため抱っこ紐を装着したままでも羽織れ、授乳ケープとしても使用できます。

母子双方への送風と日本初の構造





市販の冷却グッズの多くが「赤ちゃんを冷やすこと」を主目的とするのに対し、「空調ママベスト」の送風構造は母親と赤ちゃんの双方を同時にケアします。

熱中症の症状を最初に訴えるのが抱っこする側の母親であるケースが少なくないという現実に基づいた設計で、この送風構造は実用新案登録出願済みです。





ベストに搭載されるファンはスウィートマミーが独自開発したオリジナルユニットです。

コンパクトながら抱っこ紐内部の滞留空気を動かすのに十分な気流を生み出し、ベスト着用時の着ぶくれ感を最小限に抑える形状に仕上げられています。

保冷剤ポケット4か所と脇下集中冷却





保冷剤ポケットは脇下両サイド・背中・ダッカーの計4か所に配置されています。

太い血管が通る脇の下にもポケットを設けることで、体の深部に近い部位から効率よく体温を下げる設計です。

ファンを使用しない日や電源を確保できない場面では、4か所の保冷剤だけで「着る保冷剤ベスト」として機能します。





アームホールにはサイズ調整機構が搭載されており、体型を問わず保冷剤を脇にしっかり密着させることができます。

冷却効果を高めながらデザイン性を損なわない構造は、マタニティウェアの設計知見を応用して実現します。

街着としても成立するベスト型デザイン





機能優先になりがちなクールウェアのジャンルにあって、「空調ママベスト」はマタニティブランドとして20年培ったデザイン哲学に基づき、街着としても成立するシルエットとカラーリングを採用しています。

保冷剤を装着した状態でもシルエットが崩れない設計で、猛暑の屋外でもコーディネートを気にせず着用できます。





冷却構造図では正面・背面のポケット位置とファンの配置が矢印で示されており、ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみの3パターンの使い方が一目で確認できます。

子どもの月齢や外出先の環境に合わせて組み合わせを選べる点が、育児中の実用性を高めています。

2026年5月8日発売の「空調ママベスト」は、15,950円（税込）で購入できます。

日本初の母子双方送風構造と計4か所の保冷剤ポケットを組み合わせた構造は、猛暑が続く夏のお出かけにおける新しい選択肢です。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調ママベスト」はどのチャネルで購入できますか？

A. SWEET MOMMY公式オンラインストアのほか、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNで販売されています。

Q. 抱っこ紐の種類を選ばず使えますか？

A. ベスト型のため抱っこ紐を装着したままでも羽織れる形状です。

アームホールのサイズ調整機構により体型への対応幅も設けられており、授乳ケープとしての兼用も可能です。

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