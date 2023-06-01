文化放送で放送中の『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分）では、8月1日（土）に埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）にて、初の番組イベント「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」を開催。このたび、第1部に宮田愛萌、第2部に濱岸ひよりのゲスト出演が決定した。

渡邉本人、そしてリスナーの念願であった“埼玉県でのイベント開催”に、それぞれ豪華ゲストが登場する。第1部に登場するのは、宮田愛萌。アイドルを卒業後は、文筆家・小説家・短歌研究員・タレントなど、幅広い分野で活躍中だ。4月には渡邉美穂の冠YouTubeチャンネルにも出演するなど、交流の深い2人。イベントでは、同期ならではの印象的なトークが繰り広げられる予定となる。

第2部に登場する濱岸ひよりは、アイドル卒業後も渡邉とはドラマで共演を果たすなど、仕事でもプライベートでも親交を深め続けている存在だ。特別番組『渡邉美穂の私、埼玉が好き～～！』にゲスト出演した際には「毎日会っている」と明かしていた2人が、イベントでもここだけのトークを展開する予定。

現在、チケットのプレイガイド先行（抽選）を6月14日（日）23時59分まで受付中。その他、最新情報は番組内やイベント特設サイトにて案内予定。

【イベント概要】

■イベント名： 「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」

■開催日時： 8月1日（土） 【第1部】開場13：15／開演14：00 【第2部】開場17：15／開演18：00

■会場： 埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）大ホール

■出演： 渡邉美穂

■ゲスト： 【第1部】宮田愛萌 【第2部】濱岸ひより

■主催： 文化放送・埼玉新聞社

■チケット： 7,700円（税込）

プレイガイド先行受付（抽選） 6月14日（日）23：59まで受付中

■イベント特設サイト： https://www.joqr.co.jp/lp/Watasuki-Event2026/

■イベントに関するお問い合わせ： 文化放送イベントインフォメーション TEL：03-5403-2626（平日11：00～17：00）

【番組概要】

■番組名： 『渡邉美穂の私、、、好き～～！』

■放送日時： 毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分

■出演： 渡邉美穂

■配信展開： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/wtsk/

会員料金 月額660円（税込）

番組放送終了後に地上波放送のアーカイブ、会員限定のアフタートークを配信

■メールアドレス： wtsk@joqr.net

■番組X： @wtsk_joqr ※推奨ハッシュタグ： #渡邉美穂のわたすき