R・マドリーvsビルバオ スタメン発表
[5.23 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 50 Álvaro González
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 51 Manu Serrano
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
監督
アルバロ・アルベロア
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ロベルト・ナバーロ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
FW 21 マローン・サナディ
FW 22 ニコ・セラーノ
FW 25 ウルコ・イゼタ
FW 40 Elijah Gift
監督
エルネスト・バルベルデ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 50 Álvaro González
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 51 Manu Serrano
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
監督
アルバロ・アルベロア
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ロベルト・ナバーロ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
FW 21 マローン・サナディ
FW 22 ニコ・セラーノ
FW 25 ウルコ・イゼタ
FW 40 Elijah Gift
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります