プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ決勝 デンデルとロンメルSKの第2戦が、5月24日01:15にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ロマン・クベット（MF）、ブルーニー・シンバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、デンデルは86分にリュク・マライニセン（DF）、90+4分にナイル・ムサセブタウイ（DF）に、またロンメルSKは75分にjhon banguera（DF）、77分にhenry oware（DF）、88分にモハメド・サラ・エル・ブーカミ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 03:20:29 更新