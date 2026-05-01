クラウンメロン×北海道メロン、5ブランドで競演！ ブルボン「メロンフェア」

記事ポイント ブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンを使った期間限定商品5品を2026年5月19日（火）に全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの定番ブランドがメロン仕立てで登場量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり ブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンを使った期間限定商品5品を2026年5月19日（火）に全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの定番ブランドがメロン仕立てで登場量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり

ブルボンの”メロンフェア”が2026年5月19日（火）よりスタートしました。

静岡県産クラウンメロンの気品ある香りと、北海道産赤肉メロンの力強い甘みを生かした期間限定商品5品が、同日一斉に全国の量販店・ドラッグストア・小売店などに並んでいます。

ブルボン「メロンフェア」





発売日：2026年5月19日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり）価格：オープンプライスお問い合わせ：株式会社ブルボン お客様相談センター Tel：0120-28-5605

今回の”メロンフェア”では、ブルボンの人気ブランド5品がそれぞれメロン仕立てに刷新されています。

クラウンメロンは芳醇な香りと上品な甘みが持ち味で、エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの3品に使用されています。

一方、深いコクと力強い甘みが特徴の北海道産赤肉メロンは、アルフォートとシルベーヌの2品に組み合わされています。

いずれも期間限定の発売で、この季節ならではの味わいを各ブランドの食感とともに楽しめる構成です。

北海道産メロンを使った2品





アルフォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼き上げた全粒粉入りビスケットを組み合わせた一品です。

赤肉メロンならではの上品な甘みがチョコレートにしっかりと溶け込み、定番のアルフォートの形状でメロンの風味を味わえます。





シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキ生地でくちどけのよいクリームと北海道産メロンパウダー使用のメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングした仕上がりです。

ミルキーな口当たりとメロンソースのコクある甘みが重なり、なめらかな食感の中にフルーツの旨みが広がります。

静岡県産クラウンメロンを使った3品





エリーゼクラウンメロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

サクッと軽い歯ざわりのウエハースの中に、静岡県産クラウンメロンのクリームをたっぷり包み込んだ細長いスティックタイプです。

クラウンメロンの上品な香りと甘みが、サクサクとしたウエハースの食感とともに口いっぱいに広がります。





ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚（2枚×8袋）賞味期限：12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感の薄いゴーフレット生地で、クラウンメロンクリームをサンドしたひとくちサイズのお菓子です。

ゴーフレットのほどよい歯切れとクラウンメロン特有の気品ある甘い香りが、軽やかな口どけを生み出しています。





アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと、全粒粉ビスケットを組み合わせたひとくちサイズのアルフォートです。

ビスケットのザクッとした食感とともに、クラウンメロンの気品ある風味が広がります。

5品すべてがオープンプライスでの展開となり、各商品のサイズ・内容量がそれぞれ異なるため、ティータイムのおともや贈り物など用途に合わせて選べる構成になっています。

静岡県産クラウンメロンを使った3品と北海道産赤肉メロンを使った2品、2種のメロンが持つ個性の違いを食べ比べてみるのも楽しみ方のひとつです。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「メロンフェア」5品はどこで購入できますか？

A. 量販店・ドラッグストア・小売店・売店などで販売されています。

アルフォート北海道メロン、エリーゼクラウンメロン、アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品はコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

Q. 2種のメロンはどのように使い分けられていますか？

A. 静岡県産クラウンメロンはエリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの3品に、北海道産の赤い果肉のメロンはアルフォートとシルベーヌの2品にそれぞれ使用されています。

クラウンメロンは芳醇な香りと上品な甘みが特徴で、北海道産メロンは力強く深い甘みが特徴です。

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