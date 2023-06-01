アメリカのトランプ大統領が、イランとの間で戦闘終結に向けた合意を結ぶか、攻撃を再開するかは「五分五分だ」と述べ、24日までに方針を決定する可能性が高いとの考えを示したと報じられました。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、トランプ大統領が取材に対し、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「彼らにこれまで以上に厳しい攻撃を加えるか、もしくは我々が良い合意に署名するかだ」と主張し、合意を結ぶか、攻撃を再開するかについては「五分五分だ」と述べたと報じました。

トランプ大統領はイラン側の最新の提案について、政権幹部らと検討を進め、24日までに、攻撃を再開するかどうかの判断を行う可能性が高いとの考えを明らかにしたとしています。

トランプ氏は、合意の受け入れには、イランのウラン濃縮活動や貯蔵するウランの取り扱いも合意内容に含むことが必要だとの認識も示したということです。

アメリカ ルビオ国務長官

「質問のイラン問題についてですが、進展はあります。いま、こうして話している間にも進展が見られています」

また、ルビオ国務長官はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「きょうかあす、または数日後に何か発表できるかもしれない」とした上で、「我々は外交的に問題が解決されることを望んでいる」と強調しています。