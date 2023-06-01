前田大然が2冠に貢献

海外サッカー、スコットランド1部セルティックの前田大然が止まらない。現地時間23日、スコットランド杯決勝で先制点を決め3-1の勝利に貢献。2冠を達成した。冷静なループ弾に、日本ファンの期待が高まっている。

前田は前半19分、ロングパスに反応し相手ディフェンスラインの裏に抜け出すと、飛び出したGKを見てペナルティエリア外から冷静にループシュート。スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ。

前田はこれで直近の公式戦7戦9ゴールと絶好調を維持。チームもリーグ5連覇に続き、2季ぶりの国内カップ戦制覇で今季2冠を達成した。

ワールドカップ（W杯）の開幕まで約3週間。森保ジャパンのメンバー入りした前田の活躍に、ネット上の日本のファンからは「代表スタメンあるのでは？」「オランダ戦かなり大然刺さりそう」「シャドーもしくはトップとしての起用ならガチでありだと思うんだけど」「だいぜん覚醒しすぎ」「W杯が楽しみや」「最近大事な試合で決めすぎだろw」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）