大分県産マリンレモン、1984年誕生の希少ブランド！ ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」

記事ポイント ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市特産の「マリンレモン®」果汁を使ったフェットチーネグミが期間限定で登場します1984年誕生のブランドレモン「マリンレモン®」は、収穫時期により緑と黄色の2種の風味を持つ希少なレモンです2026年5月26日（火）から量販店・ドラッグストア・小売店などで全国発売されます ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市特産の「マリンレモン®」果汁を使ったフェットチーネグミが期間限定で登場します1984年誕生のブランドレモン「マリンレモン®」は、収穫時期により緑と黄色の2種の風味を持つ希少なレモンです2026年5月26日（火）から量販店・ドラッグストア・小売店などで全国発売されます

ブルボンとJA全農が手を組み、産地応援ブランド”ニッポンエール”のコラボ商品として、大分県産の希少なブランドレモン「マリンレモン®」を使ったグミが誕生します。

フェットチーネグミならではの弾む噛みごたえに、爽やかな柑橘の酸味が加わったプレミアム仕様で、2026年5月26日（火）から全国の店頭に並びます。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」





商品名：フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味内容量：50g発売日：2026年5月26日（火）全国発売販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり）価格：オープンプライス賞味期限：9カ月

「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」は、フェットチーネグミ独自の弾む噛みごたえに、大分県佐伯市特産の「マリンレモン®」果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。

早摘みのマリンレモンを思わせる爽やかな風味と若々しい酸味が後を引く、ジューシーな味わいに仕上がっています。

製造・販売はブルボン、産地側の連携はJA全農が担い、日本の農産物の産地を応援するブランド”ニッポンエール”の一環として、生産者と消費者をつなぐ商品として位置づけられています。

大分県佐伯市産「マリンレモン®」とは





「マリンレモン®」は、大分県佐伯市の海岸地域で1984年に誕生したブランドレモンです。

海風と太陽の恵みをたっぷりと受けて育つことが名前の由来で、佐伯市の登録商標として保護されています。

収穫時期によって色と風味が異なるのが特徴で、秋に収穫される緑色のものは強い香りと鮮明な酸味を持ち、冬に収穫される黄色いものはまろやかな酸味と豊富な果汁が楽しめます。

2024年には佐伯市産の海産物由来の有機資材を利用した栽培方法を導入し、地域資源の循環を反映したSDGsを意識したレモンとしてリニューアルされています。

生産者の廣末農園・廣末様は、農家や関係者が一丸となって守り続けてきたブランドレモンであることをコメントで述べており、地域全体で育て上げた産地の誇りが詰まった素材です。

弾む噛みごたえのフェットチーネグミに、1984年誕生の歴史ある「マリンレモン®」の果汁が組み合わさったこの一品は、爽やかな酸味が後を引くプレミアムな味わいで、柑橘系グミが好きな方にも手に取りやすい内容量50gのひとくちサイズです。

ブルボンとJA全農の産地連携から生まれた、期間限定ならではの特別なグミとなっています。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「マリンレモン®」が緑色と黄色で違いがあるのはなぜですか？

A. 収穫時期の違いによるものです。

秋に収穫されるものは緑色で香りと酸味が強く、冬に収穫されるものは黄色くなりまろやかな酸味と豊富な果汁が特徴です。

今回の商品には「早摘み」を彷彿とさせる爽やかな風味が採用されています。

Q. 販売期間や取り扱い店舗の詳細はどこで確認できますか？

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