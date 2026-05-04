◇F1第5戦カナダGP スプリント（2026年5月23日 モントリオール ジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ×23周）

今季3戦目のスプリントレースが行われ、メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインで第2戦の中国GPに続き今季2勝目を挙げた。3番手から出たマクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位位に入り、現在3連勝中のメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）は3位だった。

フロントローから好スタートを切ったメルセデスの2台は、タイヤが接触するほどのバトルを繰り広げた。6周目ではアントネッリが押し出される形でコースオフし、ノリスが2番手に浮上。3台での優勝争いとなったが、ラッセルがユーズドのミディアムタイヤに苦戦しながらも逃げ切り。アントネッリは最終周でノリスに仕掛けたもののコースアウトして抜き返され、ラッセルとのワンツーフィニッシュを逃した。

フェラーリ勢はシャルル・ルクレール（モナコ）が4位で、ルイス・ハミルトン（英国）は5位。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は7番手スタートから順位を上げられなかった。レーシングブルズの新人アービッド・リンドブラッド（英国）が8位に入りポイントを獲得。アストンマーチン勢は母国GPのランス・ストロール（カナダ）が16位で、フェルナンド・アロンソ（スペイン）はリタイアした。

▼ラッセル クールなレースだった。ギャップをつくるのが難しかった。スリップストリームがかなり強かったから。キミ（アントネッリ）と良いバトルができたし、レース後に2人ともここにいられるのはうれしいよ。

▽スプリント順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)アントネッリ（メルセデス）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ルクレール（フェラーリ）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)フェルスタッペン（レッドブル）

(８)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(９)コラピント（アルピーヌ）

(10)サインツ（ウィリアムズ）

(11)ローソン（レーシングブルズ）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)オコン（ハース）

(14)ペレス（キャデラック）

(15)ヒュルケンベルク（アウディ）

(16)ストロール（アストンマーチン）

(17)ボッタス（キャデラック）

(18)ベアマン（ハース）

(19)アルボン（ウィリアムズ）

(20)ガスリー（アルピーヌ）

(21)ハジャー（レッドブル）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）