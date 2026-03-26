「つらかったですけど…」熊坂光希が363日ぶり復帰戦で勝利、柏サポは歓喜
[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]
ホームである三協フロンテア柏スタジアムのサポーターに、万雷の拍手に迎えられた。J1百年構想リーグ EASTグループ第18節、柏レイソルのメンバーが発表されるなか、ベンチメンバーとしてMF熊坂光希の名前がコールされた――。
昨年、躍進するチームのなかで、攻守でめざましい活躍を見せていたのがボランチの熊坂だった。東京国際大学から加入したルーキーイヤーの2024年は、リーグ戦で10試合(うち先発1試合)の出番にとどまっていたが、2025年は開幕からスタメンを飾り、第18節までに17試合でフル出場を果たし、一気に出場時間をのばした。「自分の力が一番出しやすいサッカー」と熊坂が支持する、リカルド・ロドリゲス監督から才能を引き出された格好だ。
6月には森保一監督に評価され、DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)やMF佐野航大(NECナイメヘン)らとともに初招集組として日本代表に選出された。ところが、一足飛びに階段を駆け上がっていた矢先、日本代表活動中の6月8日に右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。
「本当にファン・サポーターの皆さんもいつも声かけてくれてましたし、チームメイトだったり監督、スタッフ、周りの人たちに支えられてきた」と復帰までの道を振り返る。
待望の瞬間がやってきたのは、柏が2点リードして迎えた後半34分。MF小泉佳穂に代わってピッチに入ると、それまでボランチを務めていたMF小西雄大が一列上がり、熊坂は定位置であるボランチに入った。2025年5月25日以来363日ぶりの公式戦ということもあって本調子には遠かったが、大きな一歩を刻んだことは間違いない。
「全部つらかったですよ、正直。リハビリ期間はやりたい気持ちもあったんですけどなかなかできなかったりとか、ボールを蹴れるようになってから、そこから長かったりとか、いろいろあるので。つらかったですけど、今日試合に出て勝つことができた」
試練を乗り越えた25歳が、三協フロンテア柏スタジアムに大きな歓喜をもたらした。
(取材・文 奥山典幸)
ホームである三協フロンテア柏スタジアムのサポーターに、万雷の拍手に迎えられた。J1百年構想リーグ EASTグループ第18節、柏レイソルのメンバーが発表されるなか、ベンチメンバーとしてMF熊坂光希の名前がコールされた――。
昨年、躍進するチームのなかで、攻守でめざましい活躍を見せていたのがボランチの熊坂だった。東京国際大学から加入したルーキーイヤーの2024年は、リーグ戦で10試合(うち先発1試合)の出番にとどまっていたが、2025年は開幕からスタメンを飾り、第18節までに17試合でフル出場を果たし、一気に出場時間をのばした。「自分の力が一番出しやすいサッカー」と熊坂が支持する、リカルド・ロドリゲス監督から才能を引き出された格好だ。
「本当にファン・サポーターの皆さんもいつも声かけてくれてましたし、チームメイトだったり監督、スタッフ、周りの人たちに支えられてきた」と復帰までの道を振り返る。
待望の瞬間がやってきたのは、柏が2点リードして迎えた後半34分。MF小泉佳穂に代わってピッチに入ると、それまでボランチを務めていたMF小西雄大が一列上がり、熊坂は定位置であるボランチに入った。2025年5月25日以来363日ぶりの公式戦ということもあって本調子には遠かったが、大きな一歩を刻んだことは間違いない。
「全部つらかったですよ、正直。リハビリ期間はやりたい気持ちもあったんですけどなかなかできなかったりとか、ボールを蹴れるようになってから、そこから長かったりとか、いろいろあるので。つらかったですけど、今日試合に出て勝つことができた」
試練を乗り越えた25歳が、三協フロンテア柏スタジアムに大きな歓喜をもたらした。
(取材・文 奥山典幸)