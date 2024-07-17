◇インターリーグ ホワイトソックス9―4ジャイアンツ（2026年5月22日 サンフランシスコ）

ホワイトソックスの村上が“ボンズ”の本拠地で輝いた。1イニング2度目の打席が回ってきた4回2死満塁。左腕ボルッキーのスライダーに逆らわず、左翼線を破る走者一掃の3点二塁打とし「甘い失投だったのでうまく打てた」。この回9得点の猛攻の主役を張った。

リーグトップ17本塁打だけでなく、36打点もトップのレイズ・アランダに2差の3位に浮上。大リーグ最多通算762本塁打を誇るバリー・ボンズ氏が本拠地としたオラクル・パークで躍動した。同じ左のスラッガーで参考になる部分も多く「レジェンドだと思っている。映像やYouTubeでも見たことがある。本当に凄い選手」と目を輝かせた。

試合終盤には左中間席で、約40人のファンが脱いだシャツを頭上で振り回す「タープス・オフ」が発生。8回2死二塁の村上の5打席目では、大型ビジョンに映されたことで内野席でも若者から中年まで多くの男性ファンが「タープス・オフ」で盛り上がりは最高潮に。背番号5は冷静に四球を選び、最後まで存在感を示した。（奥田秀樹通信員）