◆愛２０００ギニー・Ｇ１（５月２３日、アイルランド・カラ競馬場・約１６００メートル、良）

欧州クラシック戦線の注目レースは９頭立て（ネオリシックが出走取り消し）で行われ、断然１番人気のグスタード（牡３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎厩舎、父スタースパングルドバナー）が３馬身差をつけて２度目のＧ１勝利を飾った。ライアン・ムーア騎手とのコンビで道中は好位から進み、最後の直線では鞍上の力強いアクションに応えて、後続を置き去りにした。同レースの１着賞金は２８万５０００ユーロ（約５２４８万円）。勝ちタイムは１分３５秒６９。

同馬は昨秋の米Ｇ１・ブリーダーズカップジュベナイルターフの優勝馬。昨年６月に英Ｇ２・コヴェントリーステークスも勝っており重賞は３勝目となる。

前走の英２０００ギニーでは無傷４連勝となったボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）に２馬身３／４差をつけられて完敗だった。ボウエコーは最新の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で１２６ポンドを獲得し、１３０ポンドのカーインライジング（香港）に次いで、世界ランキング２位タイ。今回、グスタードが圧勝したことで、英２０００ギニーのレベルの高さを証明する形となった。

どちらもロイヤルアスコット開催のセントジェームズパレスステークス・Ｇ１（６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル）に登録しており、再戦に注目が集まる。欧州の大手ブックメーカーのウィリアムヒルではボウエコーが１番人気で１・９１倍、グスタードが２番人気で３・５倍としている。

また、Ａオブライエン調教師は１９９７年のデザートキングでの初制覇から、この３０年で同レース１３勝目とした。

２番人気のディスタントストーム（ビリー・ロックネイン騎手）が２着。７番人気のパシフィックアベニュー（ジェイミー・スペンサー）が３着だった。

ＳＮＳでは「流石にグスタード圧勝でしたね セントジェームスパレスが楽しみだ」「流石に強いっすね」「グスタード圧勝じゃん ボウエコーはどんだけ強いんだよ」「グスタード、リベンジかますぞ」「前評判通りつええや」などのコメントが寄せられている。