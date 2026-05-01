膀胱ケアに特化、4成分配合の猫用サプリ！ 物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」

記事ポイント 猫の膀胱の健康をサポートする栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が2026年6月1日に動物病院向けとして発売されますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合していますカプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です 猫の膀胱の健康をサポートする栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が2026年6月1日に動物病院向けとして発売されますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合していますカプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です

猫の膀胱の健康維持を目的とした栄養補助食品が、動物病院向けとして新たに登場します。

物産アニマルヘルスが取り扱う「カームウロフェル(TM)」は、スペインのBioiberica S.A.U.が製造する製品で、2026年6月1日の発売が予定されています。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」





発売日：2026年6月1日販売先：動物病院向け製造：Bioiberica S.A.U.（スペイン）フレーバー：鶏レバー風味給与方法：カプセルを開けてフードに直接振りかけて給与

「カームウロフェル(TM)」は、グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合した猫用栄養補助食品です。

猫の膀胱の健康をサポートすることを目的としており、物産アニマルヘルスが動物病院を通じて販売します。

カプセルタイプの製品で、カプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで給与できます。

鶏レバー風味のフレーバーを採用しており、毎日の食事に取り入れやすい形状に仕上がっています。

4成分の配合と膀胱サポートの特徴

「カームウロフェル(TM)」には、関節ケアで知られるグルコサミン塩酸塩とコンドロイチン硫酸に加え、L-トリプトファンとOralvisc(R)（ヒアルロン酸）が配合されています。

Oralvisc(R)はBioiberica S.A.U.が手がけるヒアルロン酸成分で、これら4成分の組み合わせにより猫の膀胱の健康が総合的にサポートされます。

鶏レバー風味で続けやすい給与設計

給与方法はカプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで、特別な準備は必要ありません。

鶏レバー風味のフレーバーを採用することで、猫にとって口当たりよく毎日継続しやすいよう工夫されています。

動物病院を通じて獣医師の管理のもとで使用できる製品です。

グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分をひとつのカプセルに凝縮した「カームウロフェル(TM)」は、愛猫の膀胱ケアを日常の食事に組み込めるサプリメントです。

2026年6月1日から動物病院向けに提供が開始されます。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カームウロフェル(TM)」はどこで入手できますか？

A. 動物病院向けに販売される製品のため、かかりつけの動物病院を通じて入手できます。

詳細は物産アニマルヘルスの公式サイトに掲載されています。

Q. 製造元のBioiberica S.A.U.はどの国の企業ですか？

A. スペインに本社を置く企業で、「カームウロフェル(TM)」を製造しています。

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